AMD Ryzen 9 7900X3D - 12-rdzeniowy procesor z pamięcią 3D V-Cache dostępny za mniej niż 2000 zł

Procesory AMD z pamięcią 3D V-Cache zrobiły spore zamieszanie na rynku i okazały się świetnym wyborem zwłaszcza dla wymagających graczy. Za najpopularniejsze modele uchodzą więc te z ośmioma rdzeniami, jak np. Ryzen 7 7800X3D, jednak nie oznacza to, że pozostałe są niewarte uwagi. Jak się okazuje, w ostatnich dniach wyraźnie potaniał Ryzen 9 7900X3D, który w obecnej sytuacji staje się łakomym kąskiem dla wielu entuzjastów.

AMD Ryzen 9 7900X3D nigdy nie był zbyt popularnym wyborem. Mimo wszystko w obecnej cenie poniżej 2000 zł układ ten może bardzo ciekawą propozycją dla graczy, którzy często wykorzystują swój komputer także do bardziej skomplikowanych operacji.

AMD Ryzen 9 7900X3D nigdy nie cieszył się ogromnym zainteresowaniem klientów. Ci, którzy mogli przeznaczyć na zakup procesora w zasadzie nieograniczone środki, zapewne wybrali 16-rdzeniowego Ryzena lub konkurencyjny układ Intela, natomiast gracze skoncentrowali się na polowaniach na wspomnianego Ryzena 7 7800X3D. 12-rdzeniowy wariant jest więc pośrednim rozwiązaniem, który w dodatku nieco traci na atrakcyjności ze względu na fakt, że tylko jeden z dwóch bloków CCD ma pełen dostęp do pamięci 3D V-Cache. Mówiąc ogólniej, tylko 6 fizycznych rdzeni z dostępnych 12 korzysta z dobrodziejstw zapewnianych przez te moduły.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W Cena MSRP 699 USD 699 USD 599 USD 549 USD 449 USD 399 USD Data premiery 28.02.2023 Wrzesień 2022 28.02.2023 Wrzesień 2022 06.04.2023 Wrzesień 2022

Mimo wszystko jednak nie można przejść obojętnie wobec coraz niższej ceny tego układu. Obecnie spadła ona poniżej poziomu 2000 zł, a zatem tak tanio jeszcze nie było. Co dla wielu będzie bardzo istotne, procesor ten dostępny jest w dobrej cenie również w wielu znanych i dużych sklepach, jak np. X-Kom. W obecnej sytuacji model ten może okazać się niezłą propozycją także dla graczy, którzy często wykorzystują swój komputer także do bardziej skomplikowanych operacji. Szczególnie że jest tylko ok. 400 zł droższy od 8-rdzeniowego Ryzena 7 7800X3D.

