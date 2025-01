AMD Ryzen 7 9700X może doczekać się zmiany w specyfikacji. Producent rzekomo chce zwiększyć TDP chipu

Jesteśmy już po oficjalnej zapowiedzi procesorów AMD Ryzen 9000. Są one oparte na nowej architekturze Zen 5, a zatem można spodziewać się wyższej wydajności i lepszej sprawności energetycznej niż w przypadku poprzednich modeli Czerwonych. Wydawało się, że pozostało nam już tylko czekać na pojawienie się nowych chipów w sklepach, jednak pojawiły się nieoczekiwane wieści, że producent rozważa jeszcze zmianę w specyfikacji jednego modelu.

AMD Ryzen 7 9700X w obecnej formie raczej nie okaże się szybszy w grach od Ryzena 7 7800X3D. Taka sytuacja może być dosyć problematyczna dla producenta, zwłaszcza jeśli nowy chip okaże się droższy.

Jak donosi serwis WCCFTech, firma AMD rzekomo poinformowała swoich partnerów, że 8-rdzeniowy model Ryzen 7 9700X może potrzebować więcej mocy, niż początkowo sądzono. Podobno pojawił się pomysł, by układ ten cechował się współczynnikiem TDP na poziomie 120 W (niczym 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X). To oznaczałoby niemal dwukrotny wzrost tej wartości i znacznie wyższy pobór mocy. Nowa specyfikacja procesora jest rzekomo w trakcie oceny i nie wiadomo, czy AMD jest w stanie ją zmienić na kilka tygodni przed wydaniem produktu. Mówi się jeszcze, że Czerwoni mogą utworzyć dodatkowy 8-rdzeniowy model Zen 5 z pożądanym TDP (Ryzen 7 9800X?).

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Mikroarchitektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rodzina Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,3 GHz 4,4 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel Maks. obsługiwany RAM Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB PCIe 5.0 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) TDP 170 W 120 W 65 W 65 W Dopuszczalna temp. 95 stopni 95 stopni 95 stopni 95 stopni Premiera Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024

Skąd w ogóle pomysł na zwiększenie TDP tego 8-rdzeniowego chipu? Powodów jest kilka. Przede wszystkim już od samego początku zaskoczeniem było, że Ryzen 7 9700X ma TDP na poziomie zaledwie 65 W. Zwiastuje ono całkiem niski pobór mocy, jednak okazuje się, że problemem może być wydajność układu i ogólna pozycja na rynku. Jak stwierdził Dan Waligroski, starszy menedżer ds. marketingu technicznego AMD, wspomniany 8-rdzeniowiec wcale nie będzie lepszą opcją do gier niż Ryzen 7 7800X3D. Taka sytuacja może być dosyć problematyczna, zwłaszcza jeśli nowy chip okaże się droższy. Wyższy współczynnik TDP Ryzena 7 9700X z pewnością uwolniłby dodatkowy potencjał tego chipu, dzięki czemu wcale prawdopodobnie wcale nie wyglądałby on gorzej od modelu Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Jesteśmy zatem ciekawi, jak rozwinie się cała sytuacja. Póki co oficjalna specyfikacja Ryzen 7 9700X pozostaje bez zmian, jednak będziemy monitorować ten temat.

Źródło: WCCFTech