AMD Radeon RX 7900 GRE jest dostępny w Polsce za nieco ponad 3000 zł. Czy to teraz najopłacalniejsza opcja z wyższej półki?

Niedawno w sklepach zadebiutowały wyczekiwane karty graficzne Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT, które choć wcale nie zrewolucjonizowały rynku, to jednak stanowią całkiem ciekawą propozycją w swoim segmencie (zwłaszcza mocniejszy RX 7800 XT). Tymczasem dosyć niespodziewanie okazuje się, że dopłacając ledwie parę stówek można stać się nabywcą intrygującego, znacznie wydajniejszego Radeona RX 7900 GRE, który zasadniczo miał nawet nigdy nie trafić do naszego kraju.

W połowie września informowaliśmy Was o pojawieniu się Radeona RX 7900 GRE w polskich sklepach, jednak początkowa cena w okolicach 3500 zł nie była zbyt atrakcyjna. Na całe szczęście dziś sytuacja wygląda już zgoła inaczej.

Jak pokazuje popularna wyszukiwarka cenowa Ceneo, układ XFX Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) w wersji z referencyjnym systemem chłodzenia ostatnio dosyć mocno potaniał i jest dostępny w kilku polskich sklepach w cenie nieco ponad 3000 zł. Trzeba przyznać, że to niezwykle ciekawa propozycja dla tych, którym raczej nie zależy na wysokiej wydajności w ray-tracingu i obsłudze różnych technik od NVIDII, lecz zwyczajnie szukają mocnej grafiki z pojemnym VRAM-em. Warto przypomnieć, że omawiany Radeon w testach wydajności często rywalizuje z kartą GeForce RTX 4070 Ti (z 12 GB VRAM) wartą przynajmniej 3800-3900 zł.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE RX 7800 XT Architektura RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX NAVI 31 XT NAVI 31 XL NAVI 32 XT Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Bloki CU 96 84 80 60 Jednostki SP 6144 5376 5120 3840 Jednostki TMU 384 336 320 240 Jednostki ROP 192 192 192 96 Jednostki RT 96 84 80 60 Game clock 2269 MHz 2025 MHz 1880 MHz 2025 MHz Boost clock 2499 MHz 2394 MHz 2245 MHz 2430 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 18000 MHz 19500 MHz Ilość pamięci 24 GB 20 GB 16 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s 620 GB/s Infinity Cache 96 MB 80 MB 64 MB 64 MB Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 355 W 315 W 260 W 263 W Cena startowa 999 USD 899 USD 649 USD 499 USD

AMD Radeon RX 7900 GRE to karta graficzna, która zadebiutowała pod koniec lipca bieżącego roku główną z myślą o rynku chińskim. Pod względem specyfikacji to tylko nieco "przycięty" i niżej taktowany model Radeon RX 7900 XT. Jednostka została wyposażona w rdzeń Navi 31 XL (5 nm) i 80 bloków CU, a na pokładzie mamy 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na magistrali 256-bit. W połowie września informowaliśmy Was o pojawieniu się tego modelu w polskich sklepach, jednak początkowa cena w okolicach 3500 zł nie była zbyt atrakcyjna. Na całe szczęście dziś sytuacja wygląda już zgoła inaczej.

Źródło: PurePC, Ceneo