Amazon z ciekawym doborem kwietniowych gier w ramach subskrybcji Prime Gaming. Wolfenstein, Icewind Dale i inne

Amazon w dalszym ciągu regularnie dostarcza swoim subskrybentom garść nowych pozycji - od klasyków aż po gry z ostatnich lat. Poza tym znajdziemy jeszcze różnego rodzaju małe rozszerzenia do chociażby World of Warcraft, Hearthstone czy Overwatch 2, ale nas oczywiście interesują najbardziej tytuły wprowadzane czy to bezpośrednio na Prime Gaming, czy na inne platformy. Na nadchodzący miesiąc również znajdziemy całkiem interesujący zestaw.

Prime Gaming wzbogaciło się o kolejne 15 tytułów. Wśród nich prym wiedzie Wolfenstein: New Order oraz Icewind Dale.

Jeżeli ktoś dotąd nie ograł nowego ujęcia serii Wolfenstein, czyli The New Order od studia MachineGames, w kwietniu będzie miał całkiem dobrą okazję, żeby nadrobić swoje zaległości. Historia walki Blazkowicza z potężnym alternatywnym imperium Trzeciej Rzeszy będzie udostępniona w ramach kodu do GOG-a. Drugą szczególnie mocną pozycją jest Icewind Dale: Enhanced Edition - czyli usprawniony technicznie absolutny klasyk RPG, stojący dumnie obok takich serii jak Baldur's Gate, tym razem prosto na platformę Prime Gaming.

Całkiem ciekawą grą jest także Beholder 2. Projekt niezależnego studia Warm Lamp Games stawia nas w pozycji pracownika ministerstwa w dystopijnym, autorytatywnym państwie, gdzie przyjdzie nam piąć się po szczeblach kariery. Dla fanów nieliniowych rozwiązań ta przygodówka nadaje się wprost idealnie. Łącznie dostajemy 15 gier. Warto mieć w pamięci, że oferta dostępna jest dla osób opłacających platformę Amazon Prime Video (49 zł rocznie). Sprawia to, że trudno obok czegoś takiego przejść zupełnie obojętnie.

Wolfenstein: The New Order [GOG Code] - 6 kwietnia

Ninja Commando [Amazon Games App] - 6 kwietnia

Art of Fighting 3 [Amazon Games App] - 6 kwietnia

The Beast Inside [GOG Code] - 13 kwietnia

cewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] - 13 kwietnia

Crossed Swords [Amazon Games App] - 13 kwietnia

Ghost Pilots [Amazon Games App] - 13 kwietnia

Beholder 2 [Amazon Games App] - 20 kwietnia

Terraformers [Amazon Games App] - 20 kwietnia

Metal Slug 4 [Amazon Games App] - 20 kwietnia

Ninja Masters [Amazon Games App] - 20 kwietnia

Looking for Aliens [Legacy Games Code] - 27 kwietnia

Grime [Amazon Games App] - 27 kwietnia

Sengoku [Amazon Games App] - 27 kwietnia

Magician Lord [Amazon Games App] - 27 kwietnia

Źródło: Amazon