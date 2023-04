Amazon Prime Gaming z ofertą na maj 2023 r. Subskrybenci zagrają m.in. w Planescape: Torment Enhanced Edition

Amazon co miesiąc przygotowuje nowy zestaw gier, który mogą odebrać subskrybenci usługi Prime Gaming. Majowa oferta w szczególności powinna przypaść do gustu fanom klasyków oraz mniej znanych produkcji niezależnych. Wśród najpopularniejszych pozycji znajdziemy m.in. zremasterowaną edycję Planescape: Torment oraz Star Wars: Rogue Squadron 3D. Biblioteka graczy wzbogaci się łącznie o piętnaście tytułów.

Na początku miesiąca subskrybenci usługi będą mogli odebrać m.in. Star Wars: Rogue Squadron 3D. Akcja tytułu rozgrywa się między wydarzeniami znanymi z filmów Star Wars: Nowa Nadzieja i Star Wars: Imperium Kontratakuje. Gracze muszą stawić czoła Imperium Galaktycznemu, pilotując znane z uniwersum rebelianckie myśliwce. Wraz z postępem fabuły będzie możliwe korzystanie z coraz potężniejszego uzbrojenia. Tydzień później udostępniona zostanie odświeżona wersja kultowej gry RPG. Planescape: Torment Enhanced Edition nie oferuje dodatkowej zawartości fabularnej, ponieważ autorzy remastera skupili się wyłącznie na aspektach technicznych. Twórcy dodali kilka przydatnych mechanik, unowocześnili interfejs oraz umożliwili uruchomienie gry w wysokiej rozdzielczości.

Fanów gier przygodowych z pewnością zainteresuje pozycja przygotowana przez belgijskie studio Happy Volcano. The Almost Gone opowiada historię dziewczyny, która została uwięziona pomiędzy światem żywych a umarłych. Odwiedzając istotne dla głównej bohaterki miejsca i rozwiązując zagadki, gracze odkrywają coraz więcej szczegółów, dzięki którym możliwe jest odtworzenie wydarzeń z przeszłości. Tytuł charakteryzuje minimalistyczna, atrakcyjna wizualnie oprawa graficzna. Na subskrybentów usługi Amazon Prime Gaming czeka łącznie 15 pozycji:

Star Wars: Rogue Squadron 3D (od 4 maja)

Super Sidekicks (od 4 maja)

Samurai Shodown IV (od 4 maja)

Planescape: Torment: Enhanced Edition (od 11 maja)

Lake (od 11 maja)

Robo Army (od 11 maja)

Last Resort (od 11 maja)

3 Count Bout (od 18 maja)

Alpha Mission 2 (od 18 maja)

Kardboard King (od 18 maja)

The Almost Gone (od 18 maja)

Agatha Knife (od 25 maja)

King of the Monsters 2 (od 25 maja)

Kizuna Encounter (od 25 maja)

Lila's Sky Ark (od 25 maja)

Źródło: Amazon