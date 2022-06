Amazfit T-Rex 2 – polska premiera najbardziej wytrzymałego, outdoorowego smartwatcha submarki Xiaomi

T-Rex 2 to trzecie już urządzenie z serii Amazfit T-Rex. W nowym modelu znajduje się m.in. system GPS wykorzystujący podwójne pasmo i 5 systemów satelitarnych. Zegarek może pochwalić się także wodoszczelnością z oznaczeniem 10 ATM. Jak podkreśla producent, smartwatch docenią nie tylko biegacze, ale i turyści czy wszelkiej maści użytkownicy, którzy chcą odkrywać nieznane tereny. Pomoże w tym nie tylko funkcja nawigacji z bezpośrednim powrotem, ale także bateria, która ma wytrzymywać aż do 24 dni na jednym ładowaniu.

Za nami polska premiera wytrzymałego smartwatcha dla aktywnych użytkowników. Amazfit T-Rex 2 cechuje się kilkoma certyfikatami odporności i ma oferować solidny czas pracy na baterii.

Amazfit T-Rex 2 dopiero debiutuje na naszym polskim rynku, ale użytkownicy, którym dane już było obcować z urządzeniem, często nazywają je G-Shockiem od Amazfita. Na takie określenie smartwatch zasłużył sobie nie tylko wodoszczelnością, ale także odpornością na niskie i wysokie temperatury (od -30°C do 70°C). Co ciekawe, zegarek ma wbudowany także wysokościomierz barometryczny oraz kompas, otrzymał też certyfikat wytrzymałości klasy wojskowej MIL-STD-810G. T-Rex 2 jest "twardzielem" również ze względu na budowę – nie znajdziemy tu cienkich ramek do jakich przyzwyczaiło nas większość smart zegarków, a solidnie zabudowaną kopertę.

Amazfit T-Rex 2 w trzech wersjach kolorystycznych

Gwoli ścisłości skrywa ona 1,39-calowy, okrągły ekran AMOLED, cechujący się rozdzielczością 454 x 454 px oraz maksymalną jasnością na poziomie aż 1000 nitów. Smartwatch nie byłby jednak smartwatchem, gdyby nie oferował tzw. inteligentnych funkcji. Jakie więc oferuje model Amazfit T-Rex 2? M.in. monitorowanie parametrów zdrowia za naciśnięciem jednego przycisku. Tylko tyle wystarczy, by w czasie 45 sekund, za pomocą sześciu fotodiod zmierzyć cztery różne wskaźniki - tętno, saturację krwi, poziom stresu oraz częstość oddechów. Amazfit T-Rex 2 trafi do sprzedaży już 10 czerwca w sugerowanej cenie 1199 złotych.

Źródło: Amazfit