Samsung Galaxy Watch4 - smartwatch otrzyma jutro przydatną aktualizację. Koreańczycy wspominają też o Asystencie Google

Już jutro użytkownicy smartwatcha Samsung Galaxy Watch4 i Watch4 Classic powinni otrzymać nową aktualizację. Ma ona przede wszystkim polepszać jakość pomiarów związanych ze zdrowiem i fitnessem. Na zegarku pojawi się także nowa aplikacja Centr2, której twarzą jest sam Chris Hemsworth. Niestety aplikacja ta będzie płatna, ale użytkownicy Watch4 będą mogli wypróbować ją przez 30 dni. Wspomniana apka ma wykorzystywać dane zdrowotne zegarka (m.in. pomiar zawartości ciała), aby zwracać użytkownikowi spersonalizowane uwagi oraz sugerować cele. To jednak nie koniec nowości.

Aktualizacja zegarka Samsung Galaxy Watch4 ma przynieść m.in. obsługę aplikacji fitness Centr2. Pozwoli także na solidniejsze zajęcie się higieną snu.

Ucieszyć powinni się także zapaleni biegacze oraz rowerzyści, bowiem Watch4 otrzyma nową funkcję związaną z interwałami. Wystarczy, że ustalimy czas bądź dystans, jaki chcemy pokonać, by zegarek zrobił resztę roboty za nas (to znaczy informował nas o kolejnych czynnościach w trakcie treningu). Pojawi się również funkcja, która mocniej zadba o naszą regenerację (sen). Zegarek będzie więc przez kilka dni śledził nasze nawyki i jakość snu, po czym przypisze do naszej osoby jeden z profili snu, który poprowadzi użytkownika przez wielotygodniowy program mający na celu ten sen poprawić. Każdy z profili otrzyma przy tym oznaczenie reprezentujące zwierzę. Może się więc okazać, że śpimy jak... spokojny lew, wrażliwy jeż, nerwowy pingwin czy wyczerpany rekin. Ot samsungowa kreatywność.

Ów wielotygodniowy program będzie w sobie zawierał np. konieczność wypełniania ankiet po przebudzeniu, misje do wykonania, checklisty, artykuły o higienie snu, wskazówki do medytacji i regularne raporty, wspierające użytkowników w poprawianiu jakości snu. Jutrzejsza aktualizacja ma także przynieść nowe tarcze oraz możliwość przesyłania muzyki z aplikacji YouTube Music na zegarek poprzez WiFi lub LTE, aby móc słuchać utworów z pominięciem smartfona. Najważniejsze jest jednak chyba to, że Galaxy Watch4 w końcu otrzyma Asystenta Google. Cóż, co prawda jeszcze nie w jutrzejszej aktualizacji, jednak Samsung podkreśla, że stanie się to w najbliższych miesiącach. Zawsze coś.

Od jutra będą dostępne także oficjalne nowe paski i bransolety do modelu Watch4

Źródło: Tom's Guide