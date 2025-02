Alphacool Apex Skeleton - nadchodzi nietypowa obudowa PC w towarzystwie całej masy osprzętu dla fanów chłodzenia cieczą

Alphacool na targach CES 2024 w Las Vegas zaprezentował nietypową obudowę PC Apex Skeleton z rurek z włókna węglowego przywodzących na myśl monokoki hypercar-ów. Nadto niemalże całą wystawę zajmowały nowe części do customowych chłodzeń cieczą z konsumenckiej serii Core i specjalistycznej linii ES, która ma ponoć umieć odprowadzić ciepło równe aż 900 W. Na wystawie również pojawiły się kontrowersyjne metalowe wentylatory Apex Stealth.

Alphacool pokazał nową w pełni modułową obudowę Apex Skeleton, która została wykonana rurek z włókna węglowego. Na wystawie nie zabrakło również kontrowersyjnych metalowych wentylatorów Apex Stealth.

Apex Skeleton to obudowa dedykowana dla entuzjastów i powstała ze wspomnianych już rurek z włókna węglowego, szkła i metalowej płyty montażowej dla płyt głównych. Jak możemy zauważyć, obudowa jest otwarta w wielu miejscach, co nadaje na tyle charakterystycznego wyglądu, że na pewno niektórym nie przypadnie ona do gustu. Została ona również zoptymalizowana pod kątem customowych chłodzeń cieczą. Jak donosi KitGuru, produkt zostanie wyceniony w okolicach 500 dolarów, czyli około 1973 zł. Konsumencka seria Core zaprezentowana na targach składa się z bloków wodnych Core 1 dla procesorów Intela i AMD. W ofercie niemieckiego producenta już pojawiły się warianty w kolorach: białym, czarnym i srebrnym oraz ich odpowiedniki z podświetleniem LED. W skład linii wchodzi też kilkanaście bloków wodnych dla kart graficznych różnych producentów. Wyróżniono również chłodzenie AIO dla procesorów Core 2 Aurora, które to cechuje charakterystyczna kwadratowa pompka. Warto zauważyć, że AIO posiada możliwość rozłączania węży. Produkt występuje jak na razie jedynie w kolorze czarnym, choć wiemy, że będzie dostępny również w innych barwach i w rozmiarach: 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm i 480 mm.

Miedziany radiator Core XT45 Aurora ma występować w dwóch wariantach 1U i 2U, które będą się różniły ilością kanałów wodnych. Pierwszy wariant ma mieć ich 16, a drugi 12. Jednakże w każdym przypadku mówimy o radiatorze o 240 mm o grubości 45 mm. Pojawił się również nowy rezerwuar Core 2 Tube wykonany ze szkła. Następną nowością jest Core Distro Plate, to jest rezerwuar dystrybucyjny, który posiada wiele wyjść i wejść oraz preinstalowaną pompkę. W skład serii profesjonalnej SE wchodzą choćby ośmio-slotowe chłodnice pamięci RAM, czy bloki wodne dla procesorów HEDT w tym dla AMD Ryzen Threadripper. Jest tego naprawdę sporo, a zainteresowanych odsyłamy w to miejsce. Na wystawie pojawiły się również kontrowersyjne metalowe wentylatory Apex Stealth, których zawiłą historię możecie przeczytać w tym miejscu.

Źródło: Alphacool, Hardware Info, TechPowerUp, KitGuru