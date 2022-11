Alienware AW3423DWF i Aurora R15 - zakrzywiony monitor QD-OLED i futurystyczny desktop dla najbardziej wymagających

Jak powszechnie wiadomo, gamingowy sprzęt marki Alienware to sprzęt najczęściej bardzo zaawansowany technologicznie, dopracowany wizualnie i... drogi. Nie inaczej jest i przy dzisiejszej premierze, której bohaterami są 34-calowy, zakrzywiony, ultrapanoramiczny monitor AW3423DWF z panelem QD-OLED oraz desktop Aurora R15 wyposażony m.in. w procesor Intel Core i9 13900KF oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Monitor wyceniono na 1099 dolarów, zaś najbardziej doposażoną wersję desktopa na 4499 dolarów.

Monitor Alienware AW3423DWF wyposażono w 34-calowy panel QD-OLED o proporcjach 21:9. szczytowej jasności 1000 nitów i pokryciu palety barw DCI-P3 na poziomie 99,3%. W monitorze takim jak ten nie mogło zabraknąć także wsparcia ze strony HDR-u, bardzo niskich opóźnień (0,1 ms GtG), technologii AMD FreeSync Premium Pro oraz wysokiej częstotliwości odświeżana (do 165 Hz). Jeśli zaś chodzi o rozdzielczość, to jest to WQHD (3440 x 1440 px). To tyle jeśli chodzi o najważniejsze dane. Na koniec dodam już tylko, że model Alienware AW3423DWF różni się od testowanego przez nas niedawno AW3423DW ceną (niższą), między innymi ze względu na zastosowanie rozwiązania AMD FreeSync w miejscu NVIDIA G-SYNC.

Desktop Alienware Aurora R15 nie różni się zbytnio wizualnie od starszego modelu R13. Jednak wewnątrz nie obyło się bez konkretnych zmian. Producent zadbał nie tylko o zaktualizowanie podzespołów, ale także przebudował nieco wnętrze celem zmniejszenia poziomu hałasu i lepszego rozpraszania ciepła. Co ciekawe, klienci będą mogli wybierać między niemal w pełni zabudowanym lewym bokiem konstrukcji (tylko heksagonalne otwory wentylacyjne) bądź takim, który uraczono hartowanym szkłem (również z wentylacją). Jeśli chodzi o chłodzenie, to desktopy w wersji z chłodzeniem cieczą, wyposażone będą w 240 mm radiatory, zaś każdy model z dopiskiem K otrzyma także pięć wentylatorów 120 mm. Zasilanie będzie zaś odbywało się dzięki zasilaczom 80 Plus Platinum, dostępnym w opcjach 750 W i 1350 W.

Podstawowa konfiguracja desktopa zaczyna się od procesora Intel Core i5 13600K, 8 GB pamięci RAM (4800 MHz), nośnika 256 GB NVMe M.2 SSD, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050, zasilacza 750 W Platinum i chłodzenia powietrzem. Desktop w takiej konfiguracji można dostać za 1799 dolarów. Jeśli jednak mamy dużo większy budżet, Aurora R15 może zostać wyposażona maksymalnie w procesor Intel Core i9 13900KF, 32 GB pamięci RAM (4800 MHz), nośnik SSD NVMe M.2 o pojemności 1 TB, dysk twardy SATA o pojemności 1 TB (7200 obr./min), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz w zasilacz Platinum 1350 W (całość - 4499 dol.).

Źródło: DELL