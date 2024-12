Alan Wake 2 na PC z mocną poprawą wydajności na kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX 1000 z generacji Pascal

Alan Wake 2 zadebiutował w październiku 2023 roku i okazał się jedną z najładniejszych gier. Jednocześnie jest to produkcja bardzo wymagająca dla współczesnych kart graficznych, zwłaszcza jeśli zechcemy odpalić Path Tracing. Gra jednocześnie sprawiała mnóstwo problemów posiadaczom starszych generacji, w tym m.in. GeForce GTX 1000. Spowodowane jest to tym, że starsze architektury nie obsługują chociażby technologii Mesh Shaders, będącej częścią DirectX 12 Ultimate, a która ma za zadanie znaczące poprawienie geometrii środowiska. Ekipa z Digital Foundry otrzymała dostęp do nowej aktualizacji gry, która może być bardzo ważna dla posiadaczy tej konkretnej generacji kart graficznych.

Alan Wake 2 w najbliższych dniach otrzyma nowy patch, który poprawi odczuwalnie wydajność na kartach GeForce GTX 1000 z popularnej generacji Pascal. Najwięcej zyskają posiadacze GeForce GTX 1080 i GTX 1080 Ti.

Alan Wake 2 na kartach graficznych nie obsługujących Mesh Shaders, wywoływał komunikat o braku tejże funkcjonalności, co może mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność. Tak też było w istocie, ponieważ produkcja studia Remedy na kartach NVIDIA GeForce GTX 1000 była nie grywalna i to nawet z pomocą techniki AMD FSR 2. Była, ponieważ aktualizacja, która pojawi się 6 marca (najbliższa środa), znacząco wpływa na wydajność na kartach z generacji Pascal, zwłaszcza tych mocniejszych, tj. GeForce GTX 1080 czy GeForce GTX 1080 Ti.

Ekipa z Digital Foundry otrzymała przedpremierowy dostęp do nowej aktualizacji, dzięki czemu mogła sprawdzić jej wpływ na wydajność na kartach GeForce GTX 1000. Bez wykorzystywania Mesh Shaders, nawet na modelu GeForce GTX 1060 odnotowano 45% wzrost wydajności w Full HD z domieszką AMD FSR 2 w trybie Quality. Nie we wszystkich miejscach nadal pozwoli to na utrzymanie 30 klatkach na sekundę, jednak postęp widoczny jest gołym okiem. W przypadku mocniejszych kart, tj. GeForce GTX 1080 czy GeForce GTX 1080 Ti, wzrost wydajności jest bardziej imponujący i może sięgać nawet 85% dla pierwszej z wymienionych kart oraz nawet dwukrotnie więcej dla GeForce GTX 1080 Ti, co pozwala już utrzymać framerate na takim poziomie, by w miarę bez problemów przejść całą grę. Digital Foundry w celach testowych wykorzystało detale graficzne odpowiadające temu, co znajdziemy w trybie Performance na konsoli PlayStation 5 - są to głównie niskie ustawienia z domieszką niektórych na Medium. Sprawdzono także karty AMD Radeon RX 580 czy Radeon RX 5700, jednak tutaj nie odnotowano żadnych zmian na plus.

Źródło: Digital Foundry