AGON by AOC AG276FK - nowy monitor do gier z matrycą Fast IPS o niebywale wysokim odświeżaniu. Obsługa Adaptive-Sync i HDR

Kolejny monitor dla graczy niebawem wkroczy na scenę. Marka AGON by AOC przygotowuje się bowiem do wprowadzenia do sprzedaży modelu AG276FK. Jego główną zaletą będzie całkiem spora matryca o niezwykle wysokim odświeżaniu, która oprócz niskiego czasu reakcji zaoferuje wsparcie dla technologii Adaptive-Sync. Sama konstrukcja jest bardzo funkcjonalna, gdyż pozwoli nam wyregulować wysokość, czy też kąt nachylenia, a przy tym umożliwi obrócenie ekranu o 90 stopni.

AGON by AOC AG276FK to nowy gamingowy monitor, który już wkrótce trafi na półki sklepowe. Zaoferuje nam naprawdę wysokie odświeżanie ekranu, który wyróżnia się także bardzo niskim czasem reakcji.

Niewiele monitorów na rynku może się pochwalić tak wysokim odświeżaniem, jak AGON by AOC AG276FK, gdyż mowa tu o wartości 520 herców. Mamy do czynienia z 27-calową matrycą Fast IPS, która oferuje rozdzielczość Full HD. Szczegółowość obrazu nie będzie więc najlepsza, ale przy odpowiedniej odległości od monitora nie powinno to aż tak przeszkadzać. Niski czas reakcji dopełnia obsługa technologii Adaptive-Sync, a sam ekran zapewnia maksymalną jasność na poziomie 400 nitów i wsparcie dla trybu HDR.

AGON by AOC AG276FK Matryca Fast IPS Przekątna 27" (68,5 cm) Podświetlenie WLED Rozdzielczość 1920 x 1080 px (16:9) Odświeżanie 520 Hz Adaptive-Sync Tak Czas reakcji 0,3 ms (MPRT), 0,5 ms (GtG) PPI 81,59 Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny Brak informacji Luminancja 400 nitów HDR VESA Certified DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 94,4% DCI-P3, 119,8% sRGB, 94,3% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.0 Inne złącza 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu B Głośniki 2 x 5 W VESA 100x100 Regulacja nachylenia 3,5° - 18,5° Regulacja obrotu 18,5° - 18,5° Regulacja wysokości 130 mm Pivot 90 stopni Waga z podstawą 6,6 kg Wymiary z podstawą 613,7 x 405,9 - 535,9 x 240 mm Pobór mocy Typowo - 33 W Gwarancja 3 lata Dostępność Listopad 2024 Cena 2612 zł

Na pokładzie znajdziemy dwa porty HDMI i dwa DisplayPort, a także kilka złącz USB i gniazdo słuchawkowe. Nie zabrakło przy tym dwóch głośników o mocy 5 W każdy. Jak już wspomniano na wstępie, konstrukcja umożliwia regulację nachylenia, obrotu i wysokości, a przy tym pozwala na skorzystanie z funkcji pivot. Producent zapewnił dostęp do podświetlenia RGB z tyłu, które można na dodatek dostosować. Nowość ma trafić do sprzedaży pod koniec listopada 2024 roku, z kolei sugerowana cena wynosi 2612 zł.

Źródło: AGON by AOC