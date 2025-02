Afera związana z CrowdStrike to nie koniec problemów Microsoftu. Teraz firma zmaga się ze skutkami ataku DDoS

W ostatnim czasie Microsoft boryka się ze stratami wizerunkowymi, choć w dużej mierze nie z winy samej firmy. Niespełna dwa tygodnie temu (19 lipca 2024 r.) prawie 8,5 mln komputerów z systemem Windows przestało poprawnie funkcjonować przez wadliwą aktualizację oprogramowania od CrowdStrike. Zaledwie dwa dni temu (30 lipca) doszło do kolejnej awarii usług — tym razem mowa o sieciowych rozwiązaniach od samego giganta z Redmond.

Ataki DDoS (Distributed Denial of Service) z roku na rok są coraz popularniejsze. Osoba, która chce dokonać takiego ataku, posługuje się ogromną liczbą zainfekowanych komputerów (tzw. botnet), które zaczynają wysyłać żądania na docelowy serwer. Wynikiem jest przeciążenie serwera tak bardzo, że nie jest on w stanie poprawnie funkcjonować. Właśnie do takiej sytuacji doszło 30 lipca 2024 roku, a poszkodowanym był tytułowy Microsoft. Usługi sieciowe, które oferowane są przez tę firmę, nie były dostępne przez niemal 8 godzin (Od 13:45 do 21:43). Mowa tutaj głównie o platformie Azure, a więc wszystkich usługach, które wchodzą w jej skład (Azure App Services, Application Insights, Azure IoT Central, Azure Log Search Alerts, Azure Policy), jak również o pakiecie Microsoft 365 oraz Microsoft Purview.

We're sorry to hear you're running into issues with our services. Our experts are currently investigating the situation in order to resolve it as soon as possible. You can find updates here: https://t.co/w2r5lZVNSQ. We sincerely apologize for the inconvenience.