ADATA XPG Vault – mysz z wbudowanym nośnikiem SSD. Gamingowa biblioteka na wyciągnięcie ręki

Producenci dążą obecnie do miniaturyzacji wielu urządzeń. Wśród nich znajdują się magazyny danych takie jak nośniki SSD. Co ciekawe, jeden z takich "dysków" może pojawić się w myszce! Może, choć nie musi, bo mysz ADATA XPG Vault (ang. krypta) to póki co jedynie koncept, którego parametry mają zostać przybliżone w trakcie eventu CES 2022. Już teraz wiadomo jednak, że całość będzie zasilana dzięki złączu USB-C i pozwoli na przechowywanie do 1 TB danych. Za zarządzanie zasobami ma z kolei odpowiadać dedykowane środowisko XPG Prime Software Ecosystem. To właśnie ono pozwoli na przenoszenie gier między komputerami bez konieczności każdorazowej ich instalacji.

Jak już wspomnieliśmy, o gryzoniu ADATA XPG Vault Gaming Mouse wiadomo niewiele. W zasadzie poznaliśmy wyłącznie maksymalny rozmiar nośnika (1 TB) oraz prędkość jego transferu (ok. 985 MB/s). Pozostałe dane na temat wyglądu, sensora czy przełączników powinny pojawić się już podczas nadchodzącego CES 2022 (3-8 stycznia 2022 r.), podobnie zresztą jak cena za ów gadżet. Już teraz można jednak zgadywać, że tanio nie będzie, nawet jeśli pozostałe parametry gryzonia nie będą należały do topowych.

1-terabajtowa karta microSD o bardzo przeciętnych parametrach to dziś koszt idący w przynajmniej 700 złotych. W przypadku myszy będziemy mieli najpewniej do czynienia z nośnikiem jeszcze droższym. Jeśli dorzucić do tego topowy sensor oraz wykorzystanie do budowy myszy solidnych materiałów, to w dość optymistycznych założeniach, całość może nam się zmieścić w kwocie około 1500 złotych. Pytanie tylko, czy z czasem, nawet jeśli tego typu rozwiązania odpowiednio stanieją, będą miały rację bytu?

