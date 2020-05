ADATA Falcon - Nośniki M.2 NVMe PCIe ze złotym radiatorem

Współczesne płyty główne dedykowane zarówno procesorom AMD, jak i Intela oferują już często po kilka złącz typu M.2. Dodając do tego ciągle spadające ceny nośników półprzewodnikowych, nikogo nie powinna dziwić rosnąca popularność SSD. W końcu rzutują one bezpośrednio na komfort obcowania z komputerem przy pracy czy zabawie. Znany w Polsce tajwański producent postanowił zaprezentować nową serię wydajnych nośników M.2 NVMe PCIe. Mowa o ADATA Falcon korzystających z kości 3D NAND, które kuszą odczytem sekwencyjnym nawet do 3100 MB/s oraz fabrycznym, metalowym radiatorem w atrakcyjnym złotym kolorze. Całość dopełniać ma długa, 5-letnia gwarancja producenta.

Nośniki ADATA Falcon dostępne będą w czterech różnych pojemnościach: 256 i 512 GB oraz 1 i 2 TB. Wszystkie objęte 5-letnią gwarancja producenta.

ADATA Falcon to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280 i o wadze 9 gramów, które korzystają z interfejsu PCI Express 3.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.3. Na czarnym laminacie znajdziemy kości 3D TLC NAND, pamięć cache typu SLC oraz bliżej nieokreślony kontroler. Całość dopełnia niewielki aluminiowy radiator mieszczący się nawet w laptopie. Deklarowana wydajność zależy oczywiście od konkretnego modelu i wygląda ona następująco:

ADATA Falcon 256 GB: Odczyt sekwencyjny do 3000 MB/s, zapis sekwencyjny do 900 MB/s; Odczyt do 100 000 IOPS, zapis do 130 000 IOPS

Odczyt sekwencyjny do 3000 MB/s, zapis sekwencyjny do 900 MB/s; Odczyt do 100 000 IOPS, zapis do 130 000 IOPS ADATA Falcon 512 GB: Odczyt sekwencyjny do 3100 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; Odczyt do 100 000 IOPS, zapis do 160 000 IOPS

Odczyt sekwencyjny do 3100 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; Odczyt do 100 000 IOPS, zapis do 160 000 IOPS ADATA Falcon 1 TB: Odczyt sekwencyjny do 3100 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; Odczyt do 180 000 IOPS, zapis do 180 000 IOPS

Odczyt sekwencyjny do 3100 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; Odczyt do 180 000 IOPS, zapis do 180 000 IOPS ADATA Falcon 2 TB: Odczyt sekwencyjny do 3100 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; Odczyt do 180 000 IOPS, zapis do 180 000 IOPS

Tajwańczycy chwalą się obsługą technologii LDPC oraz szyfrowania AES z wykorzystaniem 256-bitowego klucza. Dla przeciętnego konsumenta jednak atrakcyjniejsza będzie informacja o 5-letniej gwarancji producenta. Ograniczona jest ona współczynnikiem TBW określonym na 150 TB dla modelu o pojemności 256 GB, 300 TB dla 512 GB, 600 TB dla 1 TB i wreszcie 1200 TB dla wariantu 2 TB. Sugerowane ceny i data premiery ADATA Falcon w Polsce nie zostały zdradzone. Znając jednak tego producenta i patrząc na specyfikacje nie powinny być to drogie SSD.

Źródło: ADATA