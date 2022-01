Został sąsiadem Snoop Dogga w metaverse. Zapłacił za wirtualną posiadłość ponad 450 tysięcy dolarów

Jeśli jeszcze jakimś sposobem nie wiecie czym jest tzw. metaverse, to szybko przypomnę, iż są to wirtualne światy 3D najczęściej nastawione na komunikację międzyludzką poprzez sieć. Ludzie pojawiają się w takich metaświatach np. jako animowane awatary, przy czym komunikują się przy użyciu mikrofonów i słuchawek wbudowanych w gogle wirtualnej rzeczywistości, które wstęp do takich metaświatów umożliwiają. Z tematyką tą ściśle połączone jest zagadnienie NFT, a więc dowolnych wirtualnych "przedmiotów", które można nabyć i użytkować za realne pieniądze. Jednym z takich NFT są np. wirtualne domy czy mieszkania, które wykupuje się w obrębie danego multiverse.

Snoop Dogg zyskał wirtualnego sąsiada. Jeden z bywalców Snoop Verse wydał 450 tys. dol., aby "zamieszkać" koło rapera.

Wśród artystów, jednym z największych amatorów metaverse oraz NFT jest raper o pseudonimie Snoop Dogg. Raper często występuje na cyfrowych koncertach np. w aplikacji Horizon Venues, a w zeszłym miesiącu uruchomił na platformie The Sandbox nawet własne metaverse o nazwie Snoop Verse. Jak można się domyślać, posiada w nim już także własną wirtualną posiadłość. Zaraz po tym jak ta powstała, jeden z fanów rapera wpłacił 450 tysięcy dolarów, aby tylko stać się wirtualnym sąsiadem Snoopa.

Won’t u be my neighbor. https://t.co/A3JdUrDEkj — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 3, 2021

Snoop Dogg zauważa, że wykorzystywanie metaverse to dla niego kolejny sposób na komunikowanie się ze swoimi fanami. Dodaje także, że Snoop Verse to jego zdaniem przyszłość wirtualnych spotkań czy ekskluzywnych koncertów. Jeśli chcecie zobaczyć jak obecnie wygląda metaverse Snoop Dogga, to wystarczy zapoznać się z poniższym materiałem wideo. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak nieco bardziej zaawansowana iteracja Minecrafta, jednak jakby nie było, zdecydowanie dużo bardziej rentowna.

Źródło: Twitter