SeaSonic Connect 750W - nowy zasilacz z hubem do przewodów

SeaSonic oficjalnie wprowadził na rynek zasilacz z certyfikatem 80PLUS GOLD „CONNECT” o mocy 750 W z hubem dla kabli. Pierwsze prezentacje produktu odbyły się na targach Computex w Taipei w czerwcu 2019. Ta unikalna konstrukcja to skrócony do 15 cm długości model Prime, gdzie nie napotkamy złączy zasilania na ściance zasilacza, za to wychodzi z niego kabel o dużej grubości prowadzący do modułu Connect. Może być on przymocowany do obudowy komputera (z tyłu tacki na płytę główną) za pomocą magnesu. Rozwiązanie to zmniejsza odległość do każdego z podłączanych podzespołów oraz umożliwia łatwiejsze zarządzanie kablami, dzięki ich krótszej długości. SeaSonic Connect 750 W spełnia warunki normy 80 Plus Gold, co oznacza minimum 90% sprawności przy 50% obciążenia.

Zasilacz SeaSonic Connect 750 W objęty jest długą, 10-letnią gwarancją. Cena SSR-750FA nie jest jeszcze oficjalnie znana.

Zasilacz dostarcza napięcie wyjściowe 12 V do specjalnego "huba", w którym znajduje się przetwornica DC-DC i to w niej generowane są pozostałe napięcia wymagane do zasilania podzespołów komputera. Trzeba jednak zaznaczyć, że rozwiązanie to nie jest możliwe do zastosowania we wszystkich obudowach (na moment wpisu nie ma udostępnionej listy kompatybilności). Do chłodzenia jednostki wykorzystano wentylator 135 mm typu FDB (dynamiczne łożysko olejowe), który umożliwia pracę w trybie półpasywnym (do 40% obciążenia zasilacza). SeaSonic Connect 750 W zapewnia sześć funkcji ochronnych: OPP (ochrona przed przeciążeniem), OVP (ochrona przed przepięciem), UVP (ochrona przed zbyt niskim napięciem), OCP (ochrona nadprądowa), OTP (ochrona przed przegrzaniem) i SCP (ochrona przeciw zwarciom). MTBF to 150 000 godzin. Rozmiar zasilacza to 150 mm szerokości, 140 mm głębokości i 86 mm wysokości.

Okablowanie SSR-750FA obejmuje 24-pin ATX, dwa 4 + 4 EPS, cztery 6 + 2 PCIe, 8-10 SATA oraz maksymalnie trzy 4 Molex i (oprócz wiązki 24-pin) jest to płaskie, czarne rozwiązanie taśmowe. Zastosowano pojedynczą linię zasilania + 12V, a jej maksymalne natężenie to 62A, gwarancja na produkt wynosi 10 lat. Cena nie jest jeszcze oficjalnie znana, aczkolwiek w sklepie Proline będącym oficjalnym dystrybutorem SeaSonic na Polskę podano koszt 699 PLN, a dostawa ma nastąpić 26 marca bieżącego roku. Przy takiej wycenie, zbliżonej do podstawowej wersji Prime 750 W Gold (testowanego na naszych łamach w 2017 roku) rozwiązanie to ma szanse na powodzenie. Producent rozważa też produkcję wersji o innych wariantach mocy.

Źródło: techpowerup