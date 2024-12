Yuzu - emulator gier z konsoli Nintendo Switch już niebawem może zniknąć. Nintendo pozywa twórców i ma spore szanse na wygraną

Twórcy jednego z najpopularniejszych emulatorów gier z Nintendo Switch, a więc oprogramowania o nazwie Yuzu, po wielu latach doczekali się pozwu ze strony Nintendo. Emulator pojawił się już w 2018 roku, a dziś oferuje graczom swoje możliwości na Windowsie, Linuxie i Androidzie. Nintendo zebrało sporo dowodów, które świadczą o tym, że emulator służy głównie do grania w „pirackie” kopie gier, a twórcy doskonale o tym wiedzą. Pozew opiera się na ustawie DMCA.

W końcu musiało to nastąpić: bardzo popularny emulator gier z konsoli Nintendo Switch - Yuzu - może niebawem zniknąć z internetu. Nintendo ma dość tego, że oprogramowanie umożliwia nielegalną rozgrywkę w niemal wszystkie produkcje z "pstryczka". Pozew ma solidne podstawy.

Nintendo złożyło swój pozew przeciwko Tropic Haze, a więc twórcom emulatora Yuzu, dokładnie 26 lutego 2024 roku. Oprogramowanie jest w stanie uruchamiać gry z konsoli Nintendo Switch na innych urządzeniach, natomiast wymagane są specjalne klucze, które znajdują się w pliku prod.keys (umożliwiają one odszyfrowanie gier). Można je wydobyć ze swojej konsoli, aczkolwiek nie do końca w legalny sposób. W tym celu wykorzystuje się lukę w pierwszych wersjach konsoli, pobiera omawiane klucze z internetu lub też przylutowuje specjalny element (modchip), który pozwala uruchomić nieautoryzowane oprogramowanie na urządzeniu. Na wszystkie te metody Nintendo nie patrzy zbyt przychylnie. Oskarżenie opiera się na złamaniu ustawy DMCA, ponieważ Yuzu umożliwia uruchamianie nielegalnych kopii gier, a jak już wiemy, nie da się tego zrobić bez obejścia zabezpieczeń.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

— Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Firma oficjalnie napisała, że Yuzu "umożliwia piractwo na ogromną skalę". Świadczy o tym choćby fakt, że kiedy gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ukazała się w internecie na jakiś czas przed premierą, to do samego debiutu pobrano ją ponad milion razy, a rozgrywka była możliwa dzięki Yuzu. Dodatkowo jeden z autorów emulatora publicznie mówi o kompatybilności produkcji z Nintendo Switch często na dzień przed ich premierą. Big N zaznacza, że na oficjalnej stronie oprogramowania widnieją dokładne instrukcje, które dotyczą łamania zabezpieczeń konsoli. W pozwie zawarto także informację, że twórcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Yuzu jest emulatorem, który służy niemal wyłącznie do grania w "pirackie" kopie gier. Dowodem może być to, że po pojawieniu się nielegalnej kopii danej gry, zostaje do niej przypięty odnośnik do emulatora Yuzu. Żądaniem Nintendo oprócz rekompensaty finansowej jest usunięcie emulatora Yuzu ze wszystkich urządzeń i nośników, a także oddanie oficjalnej strony yuzu-emu.org pod kontrolę firmy. Z całą treścią pozwu możemy się zapoznać pod tym adresem.

