Xiaomi Mi Air 2S: niedrogie słuchawki Bluetooth, niestety bez ANC

Xiomi zaprezentowało właśnie nową odsłonę prawdziwie bezprzewodowych słuchawek. Model Mi Air 2S, bo tak nazwano nowinkę, już na starcie zachwyca ceną, ale trzeba wziąć pod uwagę, że gdzieś musiały znaleźć się oszczędności. Te dotknęły systemu aktywnej redukcji szumów otoczenia, którą zastąpiło nieco inne rozwiązanie. Producent twierdzi, że jest ono porównywalne w działaniu, ale zapewnienia nie zawsze znajdują ujście w rzeczywistości. Niemniej, Mi Air 2S można nazwać propozycją atrakcyjną, gdyż poza przystępną ceną otrzymujemy stylistykę, której nie powstydziliby się projektanci Apple'a, Samsunga czy Huawei'a. Swoją drogą design ewidentnie nawiązuje do słuchawek wspomnianych producentów.

Żyjemy w czasach wzornictwa wtórnego, które w branży nowych technologii widoczne jest od lat. Producenci wzorują się na rozwiązaniach konkurencji, choć czynią to z różnym natężeniem. Czasami mamy do czynienia z lekką inspiracją, innym razem niemal kopią produktu, który jest już obecny na rynku. Na ile Xiaomi opiera stylistyczną stronę swoich urządzeń i akcesoriów o pomysły konkurencji, każdy musi ocenić sam. Osobiście nie widzę we wspomnianych inspiracjach, również tych daleko idących, niczego złego. Szczególnie że dzięki temu w ręce klientów mogą trafiać tańsze warianty droższych urządzeń.

Akumulator wbudowany w same słuchawki zapewni do 5 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki. Natomiast dołączone do zestawu etui pozwoli wydłużyć ten czas do łącznie 24 godzin. Fanów technologii bezprzewodowych ucieszy zapewne obecność funkcji pozwalającej na ładowanie indukcyjne. Niby drobnostka, ale jakże użyteczna. W Xiaomi Mi Air 2S znalazł się całkiem nowy chip odpowiedzialny za dźwięk i co ważne, nie zabrakło tutaj kodeku Bluetooth LHDC, którego zadaniem jest zminimalizowanie opóźnień w przesyłaniu dźwięku. Oznacza to efektywniejszą synchronizację dźwięku i obrazu podczas oglądania materiałów wideo czy grania w gry. Wadą jest natomiast brak obecności ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Zamiast niej Mi Air 2S mogą pochwalić się obecnością podwójnych mikrofonów, które mają pełnić podobną funkcję. Czy skutecznie, pokażą dopiero pierwsze testy. Cena na rynku chińskim wynosi 399 juanów, czyli równowartość 240 złotych.

Źródło: GizChina