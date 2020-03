Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny

Jesteśmy świeżo po polskiej premierze najnowszych smartfonów ze stajni Xiaomi. Model Mi 10 omówiliśmy w poprzednim wpisie, teraz weźmiemy na tapet Mi 10 Pro, czyli lepiej wyposażoną wersję tegorocznego flagowca tytułowego producenta. Zaznaczam, że choć różnice nie są ogromne, dla pewnej grupy użytkowników mogą stać się one istotnym bodźcem zakupowym. Przez „konkretną” grupę użytkowników rozumiem tutaj fanów fotografii mobilnej, ze szczególnym naciskiem na jej portretową gałąź. Różnicę pomiędzy modelami odczujemy również w kwestii baterii, przy czym nie do końca rozumiem, dlaczego wyższy model Pro otrzymał mniejszy akumulator niż wersja podstawowa.

Xiaomi Mi 10 Pro oficjalnie! Najnowszy flagowiec chińskiego producenta zadebiutował w Polsce. W sklepach będziecie mogli kupić go już od 14 kwietnia w cenie 4399 zł za wersję z 8 GB RAM. Co dokładnie otrzymamy w zamian za wspomnianą kwotę?

Xiaomi Mi 10 Pro nie jest dla nas żadną tajemnicą. Sprzęt miał już swoją globalną premierę 27 marca, jednak polski event odbył się właśnie dziś, czyli 31 marca. Dziś też udało nam się poznać oficjalne ceny w polskiej dystrybucji, dzięki czemu możemy ocenić opłacalność ewentualnego zakupu. Sprawa nie jest jednak tak oczywista i dla wielu osób wybór modelu bez dopisku Pro w nazwie może okazać się lepszy. Wszystko za sprawą modułów fotograficznych. To właśnie one oddają w ręce użytkownika możliwości, których brakuje modelowi podstawowemu. Nie są to rozwiązania, bez których nie można się obejść. Tym bardziej więc powinniśmy traktować edycję Pro jako gratkę dla miłośników fotografii.

Xiaomi Mi 10 Pro poza 108 Mpix aparatem głównym o świetle f/1.7 otrzymał dodatkowo laserowy autofokus, 8 Mpix teleobiektyw ze światłem f/2.0, laserowym autofokusem i hybrydowym 10-krotnym zoomem oraz 12 Mpix moduł portretowy. Ten ostatni może pochwalić się przysłoną f/2.0 oraz dwukrotnym optycznym zoomem. Ostatni element, którego próżno szukać w podstawowym modelu to ultraszerokokątny aparat z matrycą o rozdzielczości 20 Mpix, f/2.0. Mi 10 Pro pozwoli na nagrywanie filmów w następujących rozdzielczościach i klatkażu: 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps.

Xiaomi Mi 10 Pro podobnie jak wariant podstawowy otrzymał 6,67-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 z zagęszczeniem pikseli 386 ppi. Wyświetlacz pozwalający na pracę z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz chroni szkło Gorilla Glass. Warto wspomnieć o trybie zapewniającym jasność do 1200 nitów. Brzmi "smacznie", podobnie jak wydajność, którą zapewni układ Qualcomm Snapdragon 865, GPU Adreno 650 oraz 8 GB lub 12 GB RAM. Dane zapiszemy na 256 GB lub 512 GB pamięci UFS 3.0. Co ciekawe, znajdziemy tutaj akumulator o pojemności 4500 mAh, czyli mniejszy niż w Mi 10 Pro. Zabieg, mówiąc wprost - dziwny. Na szczęście obydwa urządzenia naładujemy przewodowo mocą 50 W, bezprzewodowo przy mocy 30 W. Ładowanie zwrotne to już moc 5 W.

Specyfikację dopełniają moduły Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS (GLONASS, BDS, GALILEO), NFS oraz modem 5G. W urządzeniu znajdziemy dodatkowo optyczny czytnik linii papilarnych pod ekranem, akcelerometr, żyroskop, barometr oraz kompas. Sprzęt nie jest niestety tani. Za wersję z pamięcią 256 GB zapłacimy aż 4399 zł. Smartfon w sklepach pojawi się już 14 kwietnia, zaś w przedsprzedaży - 7 kwietnia, czyli tydzień wcześniej.

Xiaomi Mi 10 Pro Wyświetlacz zakrzywiony 6,67, Super AMOLED, 2340 x 1080 pikseli, 90 Hz, 9.5:9, 386 PPI Procesor Snapdragon 865, 1 x Kryo 585@2,84 GHz, 3 x Kryo 585@2,42 GHz, 4 x Kryo 858@1,8 GHz Pamięć RAM 8 GB / 12 GB Pamięć na dane 256 GB / 512 GB Bateria 4500 mAh (Mi 10)

Fast charging 30W

ładowanie bezprzewodowe 30 W

ładowanie zwrotne 5W Aparat główny 108 Mpix, f/1.7, (szeroki kąt), 1/1.33", 0.8µm, OIS,

teleobiektyw 8 Mpix, f/2.0, 1x zoom cyfrowy,

12 Mpix portretowy f/2.0, 20 Mpix ultraszeroki kąt f/2.2) Aparat przedni 20 MP, f/2.0 szeroki kąt System operacyjny Android 10 z MIUI 11 Wymiary 162.5 x 74.8 x 9 mm Waga 208 g Kolory Alpine White, Solstice Grey Inne - NFC

- Bluetooth 5.1

- USB-C Cena 4399 zł

