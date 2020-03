Xiaomi Mi 10 Lite 5G - niespodziewana premiera smartfona

Dzisiaj miała miejsce europejska premiera smartfonów Xiaomi z serii Mi 10. Wszyscy byliśmy niemal przekonani, że chiński producent zaprezentuje tylko znane nam już dwie wersje flagowców i ogłosi ich ceny, ale okazało się, że to nie wszystko. Xiaomi dosyć niespodziewanie wyciągnęło asa z rękawa i pokazało średniopółkowy model Mi 10 Lite, cechuje choć się nieco słabszą specyfikacją i delikatnie zmienionym wyglądem, to jest wcale nie mniej ciekawym urządzeniem. Na pierwszy rzut oka nie ma on słabych punktów, a co również ważne, wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najtańszych smartfonów oferujących wsparcie dla coraz popularniejszej sieci 5G. Przyjrzyjmy się mu z bliska.

Ceny smartfona zaczynają się od 349 euro. To bardzo niewygórowana kwota jak za model z układem Qualcomm Snapdragon 765G, Szykuje się więc kolejny hit ze średniej półki.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,57 cala. Nie ma tutaj otworu na aparat do selfie, mamy za to klasyczne wycięcie w kształcie łezki. Pod panelem znajduje się czytnik linii papilarnych. Serce urządzenia to ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z modemem 5G - układ ten podobno ma zasilić również tegoroczne Pixele piątej generacji i LG G9 ThinQ, co jest raczej dobrą rekomendacją. Na pokładzie mamy ponadto 6 GB pamięci RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia zrobimy poczwórnym aparatem z głównym obiektywem 48 Mpix lub za pomocą przedniej kamerki 16 Mpix. Resztę specyfikacji uzupełnia niezła bateria 4160 mAh, NFC, gniazdo mini-jack, USB-C i port podczerwieni. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala, Full HD+ (2400x1080), 20:9 Procesor Qualcomm Snapdragon 765G z modemem Snapdragon X52 (5G) Pamięć RAM 6 GB LPDDR4x Pamięć wewnętrzna 64 lub 128 GB UFS 2.1 Bateria 4160 mAh z obsługą szybkiego ładowania 20 W Aparat główny jednostka główna 48 Mpix + obiektyw szerokokątny 8 Mpix (120 stopni) + sensor głębi 2 Mpix + makro 2 Mpix Aparat przedni 16 Mpix System operacyjny Android 10 z nakładką MIUI Wymiary 163,91 x 74,77 x 7,98 mm Waga 192 g Kolory obudowy biały, czarny, zielony Inne NFC, mini-jack, USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem

Najlepsze wrażenie i tak robi cena smartfona, która wynosi 349 euro dla wariantu 6/64 lub 399 euro dla wersji 6/128. Jak za smartfona z taką specyfikacją nie jest ona zbyt wygórowana. Dla porównania, Nokia 8.3 z podobną specyfikacją kosztuje 599 euro. Szykuje się więc hit średniej półki. Pozostaje nam tylko czekać na polską prezentację i pierwsze testy urządzenia.

Źródło: Xiaomi, GSMarena