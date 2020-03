Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865

Przyzwyczailiśmy się, że wszyscy wielcy producenci montują w swoich najdroższych smartfonach topowe procesory. W końcu po tym poznaje się flagowce - teoretycznie odpowiednio wydajny SoC zapewni użytkownikowi możliwości, których nie doświadczyłby na tańszych urządzeniach. Na szczęście w praktyce wygląda to nieco inaczej i nawet układy Qualcomm Snadragon z serii 700 dadzą radę w wymagających zadaniach. Co ciekawe, niektórzy producenci zaczynają brać tą tezę na poważnie. Istnieje coraz więcej raportów mówiących nam o tym, że niektóre firmy nie chcą już sięgać po flagowe podzespoły. Ich topowe smartfony mają otrzymać nieco niżej pozycjonowane układy, jak np. Snapdragon 765G.

Qualcomm Snapdragon 865 to droga i dosyć problematyczna jednostka. Nie ma się co dziwić, że Google czy LG planują już wydanie flagowych urządzeń z niżej pozycjonowanym procesorem Qualcomm Snapdragon 765G, który również zapewni płynne działanie systemu i wsparcie dla wielu technologii.

Qualcomm Snadragon 865 to aktualnie najwydajniejszy układ SoC przeznaczony dla urządzeń z Androidem. Nie jest on jednak idealny - jak przekonało się już wielu producentów, zainstalowanie go w swoich urządzeniach to spory wydatek, który dodatkowo zwiększa cenę samego smartfona (wystarczy spojrzeć na ceny tegorocznych flagowców). Co więcej, jednostka jest silnie zintegrowana z modemem X55 zapewniającym wsparcie dla sieci 5G. To z kolei oznacza sporą powierzchnię całego SoC, co wymaga stosowania bardziej skomplikowanej konstrukcji płyty głównej. Nie sposób nie wspomnieć też o mocnym nagrzewaniu się układu. Wszystkie te czynniki podobno wpłynęły już decyzje takich firm, jak Google czy LG, by w tym roku odpuścić sobie najmocniejszego Snadragona 865.

Już teraz wpisy z bazy Androida każą sugerować, że w dalszej części tego roku na rynku zadebiutują smartfony Google Pixel 5 i Pixel 5 XL z układami Snapdragon 765G. Choć na papierze nie będą tak wydajne jak inne typowe flagowce, to jednak można być pewnym, że zapewnią one płynne działanie systemu i wsparcie dla wielu technologii (nawet dla sieci 5G). Przy okazji urządzenia te powinny być całkiem tanie. Przez to już teraz porównuje się je do niegdyś popualrnych Nexusów, które właśnie cechowały się średniopółkowymi podzespołami i czystym Androidem. Warto wspomnieć, że również LG planuje wydanie modelu G9 ThinQ z tym samym procesorem. Nawet Nokia zaprezentowała niedawno wysokopółkowy model 8.3, także ze Snapdragonem 765G. Mamy więc nadzieję, że podejście Google, Nokii czy LG zapoczątkuje modę na flagowce w niższych cenach. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak rozwinie się sytuacja.

Źródło: Arstechnica