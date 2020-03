Xiaomi Mi 10 w Polsce: droższy niż początkowo przypuszczano

Premiera smartfonów Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro miała odbyć się przy okazji barcelońskich targów MWC 2020. Z powodu epidemii koronawirusa wydarzenie zostało jednak odwołane, a wraz z nimi zaplanowane konferencje. Producenci musieli wiec zorganizować we własnym zakresie prezentacje swoich nowych produktów. Europejski event chińskiego producenta przełożono więc na 27 marca, jednak nas bardziej interesowała data 31 marca, czyli dzisiejsza. To właśnie dziś miała bowiem miejsce polska premiera nowych flagowców Xiaomi, modeli Mi 10 oraz Mi 10 Pro. Wydarzenie odbywało się w pełni online z uwagi na wspomnianego koronawirusa. Nie przeszkodziło nam to jednak w poznaniu informacji o cenach i dostępności urządzenia w Kraju nad Wisłą.

Xiaomi Mi 10 oficjalnie! Najnowszy flagowiec zadebiutował w Polsce. W sklepach będziecie mogli kupić go już od 14 kwietnia i cenie 3499 zł za wersję podstawową. Drogo, ale wygląda na to, że warto.

Debiutujący właśnie w Polsce smartfon Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro są tak naprawdę niemal identyczne. Główne różnice dotyczą bowiem aparatu głównego oraz akumulatora. Szczegółowo omówimy tę kwestię w oddzielnym newsie traktującym o modelu Mi 10 Pro. Urządzenie wygląda przepięknie i choć jest to moje subiektywne odczucie, opinia na temat designu Mi 10 zdaje się powszechna. Aż 89,8 proc. frontu smartfona zajmuje 6,67-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pix. To daje nam zagęszczenie pikseli na poziomie 386 ppi, czyli całkiem nieźle. Wyświetlacz cechuje jasność na poziomie do 1200 nitów (standardowo 800 nitów) i zgodność z technologiami takimi jak HDR10+ czy odświeżanie obrazu częstotliwością 90 Hz. Element chroni warstwa chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass.

Urządzenie nie będzie odpowiadać każdemu, gdyż jest stosunkowo duże. Cieszyć może natomiast jego smukłość, za którą Xiaomi należą się brawa. W końcu w tak „szczupłej” konstrukcji zamknięto całkiem solidną konfigurację. Całkiem przyjemny efekt wizualny osiągnięto poprzez zaobloną, wręcz wygiętą w dół powierzchnie ekranu na rantach wyświetlacza. Zastanawiam się tylko, na ile bezbłędnie będzie działać to rozwiązanie. Kilkukrotnie przekonywałem się już o tym, że w podobnych konstrukcjach czułość wspomnianego elementu jest zbyt agresywna i powoduje przypadkowe wybieranie funkcji. Tak czy inaczej — opisywany zabieg sprawia, że ramki okalające ekran wydają się jeszcze mniejsze.

Za wydajność odpowiadają układ Qualcomm Snapdragon 865, grafika Adreno 650 oraz 8 GB RAM. Wersja z 12 GB nie będzie niestety dostępna w Polsce. Miejsce na przechowywanie danych to 128 GB lub 256 GB, przy czym mówimy tutaj o szybkich kościach UFS 3.0. Smartfon wspiera technologie łączności Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS (GLONASS, BDS, GALILEO) oraz NFS. Naturalnie mamy wykorzystano tutaj modem 5G. Akumulator Xioami Mi 10 otrzymał nieco większą pojemność niż ten zamontowany w wyższym modelu Xiaomi Mi 10 Pro. Różnica pomiędzy 4780 mAh, a 4500 mAh jest niewielka, jednak warto ją odnotować. Smartfon naładujemy za pomocą szybkiego ładowania 50 W oraz 30 W (w przypadku bezprzewodowego ładowania). W urządzeniu znalazło się miejsce na ładowanie zwrotne o mocny 5 W.

Na pleckach, dodam - atrakcyjnych wizualnie - umieszczono system kamer. Znajdziemy tutaj aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix ze światłem f/1.7 z optyczną stabilizacją obrazu, 13 Mpix aparat ultraszerokokątny ze światłem f/2.4, 2 Mpix sensor makro z przysłoną f/2.4 oraz 2 Mpix czujnik głębi również z f/2.4. Wideo w rozdzielczości 4220p (8k) nagramy w 30fps, wideo w rozdzielczości 2160p zagramy zarówno w 30, jak i 60 klatkach na sekundę. Xiaomi Mi 10 może pochwalić się obecnością głośników stereofonicznych, jednak zabrakło tu miejsca na złącze audio Jack 3,5 mm.

Polskie ceny Xiaomi Mi 10:

Xiaomi Mi 10 (8 GB/128 GB) - 3499 zł

Xiaomi Mi 10 (8 GB/256 GB) - 3999 zł

Urządzenie wyceniono dość wysoko, a co za tym idzie, możemy już w pełni oficjalnie ogłosić zmierzch tanich flagowców ze stajni Xioami. Firma powoli przyzwyczaja nas do nieco innej niż dotychczas polityki cenowej odnoszącej się do smartfonów i musimy do tego przywyknąć. Niemniej, za wspomniane pieniądze otrzymujemy urządzenie kompletne, wyposażone w szereg najnowszych rozwiązań zarezerwowanych tylko dla najdroższych smartfonów. Jeśli zdecydujecie się na zakup w przedsprzedaży, możecie zgarnąć Mi TV 4A 32 za 1 zł. Więcej o Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro będę mógł powiedzieć, dopiero kiedy sprzęt ten trafi w moje ręce, a to, jak sądzę, stanie się już niebawem.

Xiaomi Mi 10 Wyświetlacz zakrzywiony 6,67, Super AMOLED, 2340 x 1080 pikseli, 90 Hz, 9.5:9, 386 PPI Procesor Snapdragon 865, 1 x Kryo 585@2,84 GHz, 3 x Kryo 585@2,42 GHz, 4 x Kryo 858@1,8 GHz Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB / 256 GB Bateria 4780 mAh (Mi 10)

Fast charging 30W

ładowanie bezprzewodowe 30 W

ładowanie zwrotne 5W Aparat główny 108 Mpix, f/1.7, (szeroki kąt), 1/1.33", 0.8µm, OIS,

13 Mpix, f/2.4 (ultraszeroki kąt),

2 Mpix, f/2.4 makro, 2 Mpix, f/2.4 (czujnik głębi) Aparat przedni 20 MP, f/2.0 szeroki kąt System operacyjny Android 10 z MIUI 11 Wymiary 162.5 x 74.8 x 9 mm Waga 208 g Kolory Coral Green, Twilight Grey, Peach Gold Inne - NFC

- Bluetooth 5.1

- USB-C Cena 3499 zł



Przedsprzedaż Xiaomi Mi 10 to możliwość zdobycia 32-calowego telewizora Mi TV 4A za 1 zł.

Źródło: Xiaomi