Xbox - aplikacja otrzymuje Tryb kompaktowy, który stworzono dla handheldów pokroju Lenovo Legion Go

Posiadacze handheldów do gier z systemem Windows na pokładzie doskonale zdają sobie sprawę, że korzystanie z urządzenia nie zawsze jest idealne. System Microsoftu został wszak stworzony dla większych sprzętów, więc często możemy natrafić nie utrudnienia, pomniejsze błędy, czy też po prostu niedostosowane aplikacje do obsługi przez handheldy. Firma chce jednak dopasować swoje oprogramowanie do szybko zmieniających się czasów, więc zaczęła współpracę z marką ASUS i innymi producentami. Najnowsza aktualizacja aplikacji Xbox wprowadza Tryb kompaktowy, który ma zapewnić lepszą obsługę dla handheldów.

Microsoft cały czas stara się dostosować swój system i oprogramowanie do coraz popularniejszych handheldów do gier. Aktualizacja aplikacji Xbox przynosi za sobą nowy tryb, a także kilka pomniejszych usprawnień.

W informacji ze zmianami możemy przeczytać, że Microsoft współpracuje z różnymi firmami, które produkują handheldy, aby nowy Tryb kompaktowy był domyślnie uruchamiany na tego typu urządzeniach. Największą zmianą, jaką wprowadza, jest schowanie panelu bocznego i zastąpienie listy mniejszymi ikonkami. Dzięki temu pozostaje więcej miejsca na ważniejszą zawartość. Nadal nie jest jednak idealnie, ponieważ na samej liście gier nie możemy przesuwać pozycji za pomocą gestów, a jedynie poprzez przyciski, więc rozwiązanie nie jest zbyt wygodne.

Kolejną ze zmian jest wprowadzenie narzędzia, które postara się znaleźć i naprawić problemy związane z aplikacją i grami - np. brakująca zawartość. Prawie niezauważalna, ale użyteczna zmiana dotyczy listy powiadomień - teraz można ją odpowiednio posortować, aby wyświetlane były tylko te nieprzeczytane. Nowości dotyczą także posiadaczy konsol Xbox Series. Jeśli mamy dodaną grę do listy życzeń, a jest ona dostępna w ramach darmowego okresu, to otrzymamy stosowne powiadomienie. Do odebrania nagród możemy już używać uwierzytelniania przy pomocy urządzenia mobilnego. Zmiany nie są więc zbyt wielkie, natomiast spora część z nich okaże się całkiem przydatna.

Źródło: Xbox Wire