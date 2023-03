Wiosenna Wyprzedaż Steam wystartowała. Obniżono ceny dla tysięcy tytułów. Oto nasze propozycje zakupów

Według kalendarza wiosna przybędzie 21 marca, a więc dopiero w przyszłym tygodniu. Niemniej jednak już teraz za oknami aura zmienia się na wiosenną. Odejście zimy świętuje już Steam, na którym właśnie wystartowała Wiosenna Wyprzedaż 2023. Tradycyjnie przecen jest sporo, ale czy wśród natłoku tytułów w promocyjnych cenach można znaleźć prawdziwą okazję? Cóż, bez wątpienia jest co najmniej kilka pozycji wartych uwagi.

Liczba przecenionych gier idzie w tysiące, aczkolwiek prawdziwych okazji jest znacznie mniej. Warto natomiast zwrócić uwagę na tytuły, których cena nigdy wcześniej nie była tak niska.

Wyprzedaż potrwa do 23 marca 2023 roku, do godziny 18:00 czasu polskiego. Z okazji rocznicy pojawienia się Steam Decka na rynku, wszystkie wersje urządzenia otrzymały 10% obniżkę ceny. Jeśli chodzi o gry, to liczba przecenionych tytułów idzie w tysiące. Poniżej lista wybranych pozycji, część z nich dostępna w cenie niskiej jak nigdy wcześniej:

Co ciekawe jest to pierwsza Wiosenna Wyprzedaż w ramach platformy Steam. Oczywiście nie jest to największa wyprzedaż w roku, miano takowej posiada Zimowa Wyprzedaż. Pomimo tego promocje te są porównywalne pod względem zniżek, aczkolwiek gracze pamiętający wyprzedaże sprzed kilku lat mogą być nieco zawiedzeni. Dziesięcioprocentowa zniżka na Steam Decka z resztą również nie zachęca do jego zakupu osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Cóż, może następnym razem Valve zdoła zadowolić większą część społeczności użytkowników najpopularniejszej platformy z grami na PC.

