Wiemy kiedy smartfony OPPO otrzymają Android 10 i ColorOS 7

Oppo pochwaliło się właśnie pełnym harmonogramem wydań Androida 10 z nakładką ColorOS 7 dla smartfonów. Co ciekawe, poza podaniem konkretnych terminów, w informacjach znajdziemy podział na konkretne regiony. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku udostępniania aktualizacji oprogramowania, cały proces będzie przebiegał falami i użytkownicy będą otrzymywać uaktualnienie partiami. Nowe oprogramowanie wnosi między innymi nowy minimalistyczny interfejs oraz rozwiązania zawarte w Androidzie 10, takie jak ulepszony tryb ciemny. Sprawdźmy więc, kto i kiedy może spodziewać się powiadomienia o dostępności nowej wersji systemu ColorOS.

Oppo udostępniło szczegółowy harmonogram wydań Androida 10 z autorską nakładką ColorOS 7. Znajdziemy w nim podział na poszczególne regiony, co ułatwi odnalezienie interesującej nas informacji.

ColorOS 7.1 to przede wszystkim odświeżenie wizualne interfejsu. Użytkownicy przykładają coraz większą wagę do wspomnianej kwestii i Oppo nie może odstawać w tym względzie od konkurencji. Tak wygląda właśnie kwestia możliwości fotograficznych, które za sprawą ulepszonych algorytmów powinny prezentować się znacznie ciekawiej. Nowości jest oczywiście znacznie więcej, ale nas interesuje to, kiedy właściwie możemy spodziewać się wspomnianego uaktualnienia. Oppo określiło to dokładnie i co ważne, w liście z terminami znalazł się podział na rynki europejskie. Tak, dotyczy to również Polski, na której się skupimy.

Z pełną listą dostępności możecie zapoznać się w tweecie na końcu wpisu. My zajmiemy się Polską, gdyż to właśnie kwestia aktualizacji w Kraju nad Wisłą dotyczy nas bezpośrednio. ColorOS 7.1 trafi na Oppo Reno 10x Zoom już czerwcu. Podobnie wygląda sytuacja Oppo Reno, Oppo RX17 Pro, Oppo R17 Pro, Oppo Reno 2, Oppo Redno Z oraz Oppo Reno2 Z. Natomiast aktualizacja dla smartfona Oppo Find X Series jest już dostępna. W lipcu update'u mogą spodziewać się użytkownicy Oppo A5 2020, Oppo A9 2020 oraz Oppo R15 Pro. Użytkownicy Oppo A91 poczekają na swoją kolej aż do sierpnia.

Good news for our users in Europe: #ColorOS7 + #Android10 Official Version Plan is here. Find the system update information below!

A brand new experience awaits. Thank you for your patience and support!

How to apply Setting>Software Update

For details: https://t.co/Vs3Rl9zWEK pic.twitter.com/3OZGVZiKHQ — ColorOS (@colorosglobal) May 4, 2020

Źródło: Oppo, XDA-Developers