Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2023 Redakcja PurePC życzy czytelnikom...

Drodzy czytelnicy, niedługo usiądziemy do uroczystej kolacji wigilijnej, rozpoczynając wspólne świętowanie w rodzinnym gronie. Niezmiernie cieszymy się, że ponownie możemy złożyć Wam z tej okazji serdeczne życzenia: zdrowych, radosnych i ciepłych (coraz bardziej) Świąt Bożego Narodzenia. Każdemu należy się chwila odpoczynku, więc z premedytacją wyłączcie smartfony i komputery, spędzając te kilka dni w całkowicie analogowym świecie. Święta Bożego Narodzenia mają w sobie coś niezwykłego i nie chodzi tutaj o pięknie wystrojone otoczenie - magia tych ostatnich grudniowych dni to coś więcej niż tylko świecące dekoracje sklepów lub degustacja karpia. Pamiętajcie również o tym co nienamacalne i niezauważalne :)

Ho ho ho! Niech te Święta będą radosne!

Pomimo, iż białego puchu w tym roku tradycyjnie już zabrakło, mamy nadzieję, że wszyscy poczujecie magię Świat, jak za dawnych lat. Ach... no i oczywiście życzymy Wam wypasionych prezentów pod choinkami! My wracamy do pracy za kilka dni, aby oddać garść ciekawych artykułów do poczytania w wolnym czasie - nie będzie nic o RT / DLSS - słowo :)

Źródło: PurePC