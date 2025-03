Użytkownicy systemu Windows otrzymują zupełnie nowe aplikacje od Apple. Mają one zastąpić leciwe już iTunes

Wielu posiadaczy urządzeń mobilnych firmy Apple korzysta na co dzień z komputera operującego pod kontrolą systemu Windows. Do tej pory, aby zarządzać sprzętami od wspomnianej marki, wymagana była aplikacja iTunes, która przy okazji pozwalała na odtwarzanie treści audio i wideo z usług firmy. Prawda jest taka, że oprogramowanie już dawno ma czasy świetności za sobą i nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Apple postanowiło zmienić ten obraz, wprowadzając nowe aplikacje.

Wszyscy użytkownicy urządzeń mobilnych od Apple, a także subskrybenci usług firmy, mogą już skorzystać z nowych aplikacji przeznaczonych dla systemu Windows. Są nimi: Apple Music, Apple TV oraz Urządzenia Apple.

Z pewnością wiele osób, które dowiedziało się o ogłoszonej właśnie zmianie, odetchnęło z ulgą. Nie ma co ukrywać - aplikacja iTunes często potrafiła utrudnić życie. Apple już w 2019 roku ogłosiło, że oprogramowanie zniknie z systemu macOS i zostanie zastąpione trzema innymi aplikacjami. To samo poniekąd wydarzyło się właśnie dla systemów Windows 10 i 11. Firma udostępniła trzy wspomniane programy (Apple Music, Apple TV oraz Urządzenia Apple - każdy z linków zawartych w nazwach odniesie nas do podręcznika użytkowania), które są już możliwe do pobrania z Microsoft Store.

Apple wymaga jednak, abyśmy pobrali wszystkie trzy aplikacje. W przypadku, gdy zdecydujemy się tylko na jedną, w programie iTunes spotkamy się z komunikatem, który poinformuje o konieczności pobrania dwóch pozostałych w celu uzyskania dostępu do pełnej zawartości. Omawiane programy automatycznie zeskanują całą naszą bibliotekę, natomiast za ich pośrednictwem nie skorzystamy z podcastów i audiobooków. Jeśli zdecydujemy się na zastąpienie programu iTunes wprowadzonymi aplikacjami, to nie zobaczymy w nim więcej swojej muzyki, ani żadnych materiałów wideo. Zostaniemy także pozbawieni możliwości synchronizacji urządzeń od Apple, a także sposobności zarządzenia nimi. Oczywiście te funkcje będą dostępne w nowym oprogramowaniu.

Źródło: Apple