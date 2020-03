Motorola Moto G8 Power Lite: pełna specyfikacja, zdjęcia i cena

Choć nie znamy jeszcze daty premiery tytułowego smartfona Motoroli, o Moto G8 Power Lite wiemy coraz więcej. W sieci pojawiły się właśnie nowe grafiki prezentujące urządzenie oraz zestaw informacji potwierdzających jego specyfikację techniczną, którą częściowo poznaliśmy już wcześniej. Nie do końca rozumiem powracającą modę na urządzenia Lite, szczególnie że w aktualnej formie odświeżane są modele średniopółkowe, nie flagowce. Właśnie z tym będziemy mieli do czynienia w przypadku Motoroli Moto G8 Power Lite. Średniak z solidnym czasem pracy na jednym ładowaniu doczeka się mniejszego odpowiednika. Oczywiście należy spodziewać się pewnych ustępstw, ale jako że różnica w cenach nie będzie znacząca, nie powinny one dyskwalifikować urządzenia w oczach przyszłych klientów.

Nadchodząca Motorola Moto G8 Power Lite uśmiecha się do nas z nowych grafik. Przy okazji kolejnego potwierdzenia specyfikacji, poznaliśmy także cenę urządzenia. Jak wypada na tle modelu podstawowego?

Motorola rozwija aktualnie dwie serie urządzeń - One oraz G, z naciskiem na tą drugą. Oczywiście w drodze są również model Edge+ oraz jego skromniejszy wariant Edge, jednak będą one prezentować nieco wyższą, niż opisywana Moto G8 Power Lite półkę cenową. Skupmy się więc na nadchodzącej świeżynce producenta, która choć interesująca, ma dwa braki, które mogą sprawić, że sprzęt okaże się nieatrakcyjny dla polskiego konsumenta. Dlaczego akurat polskiego? Otóż w Kraju nad Wisłą rozkochano się we wszelakich płatnościach bezdotykowych i chętnie wykorzystujemy do ich realizacji smartfony. Spora część tego typu usług wymaga jednak obecności NFC, a tegoż modułu w Moto G8 Power Lite zabraknie. Złą wiadomością jest również obecność leciwego już portu microUSB. Rozumiem chęć oszczędności, ale w 2020 roku USB-C powinno być, a często nawet jest standardem wśród średniaków. Sprawdźmy pozostałą część specyfikacji i przejdźmy do ceny.

Wygląd prezentowany na najnowszych renderach potwierdza to, o czym mówiło się wcześniej. Plecki smartfona będą nawiązywały do poprzedników. Na froncie znajdziemy 6,5-calowy ekran IPS pracujący skromnej rozdzielczości 720p oraz wcięcie w kształcie łezki, a także sporą bródkę. Za wydajność smartfona odpowiadać będzie nieszczególnie atrakcyjna jednostka MediaTek Helio P35 wraz z 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci na dane. Główny aparat składa się tu z trzech kamer — 16 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, zaś przednia kamerka pozwoli na wykonanie selfie o rozdzielczości 8 Mpix. Za cenę 190 euro, czyli nieco niższą, niż w przypadku „pełnej” Moto G8 Power, otrzymamy akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy ładowarką dziesięciowatową ładowarką.

