Trust Lyra - budżetowy zestaw złożony z klawiatury i myszki, który powinien sprawdzić się w codziennej pracy, jak i w podróży

Holenderskie przedsiębiorstwo Trust International B.V., które znane jest najbardziej z produkcji dość budżetowych peryferii komputerowych czy też foteli gamingowych zaprezentowało właśnie niepełnowymiarową, bezprzewodową klawiaturę, którą możemy kupić w pakiecie z myszką. Urządzenia wyróżniają się swoimi bardzo kompaktowymi rozmiarami, a sama klawiatura daje nam możliwość podłączenia nawet do trzech sprzętów jednocześnie. Dodatkowo są całkiem dobrze wycenione.

Producent niedrogich peryferii oraz akcesoriów komputerowych Trust wprowadził do sprzedaży nowy model klawiatury i myszki o nazwie Lyra. Oba sprzęty są bardzo kompaktowe i z powodzeniem możemy je wykorzystać do podstawowych zadań.

Klawiatura pod względem swojego designu przypomina dość tanie konstrukcje. Nie ujrzymy tu panelu numerycznego, a same klawisze kierunkowe są dość mocno ograniczone. Jednak przeznaczeniem tej minimalistycznej klawiatury są codzienne zadania i bardziej biurowa praca, więc zastosowanie takiego układu jest dość zrozumiałe. Kluczową cechą sprzętu jest możliwość podłączenia jednocześnie jednego urządzenia za pomocą odbiornika radiowego USB oraz dwóch za pośrednictwem transmisji Bluetooth 5.0. Możemy się pomiędzy nimi wygodnie przełączać dzięki dedykowanym przyciskom. Kompatybilność z innymi urządzeniami jest tu całkiem szeroka, ponieważ możemy podłączyć sprzęty z systemem Android, MacOS, Chrome OS, czy też Windows. Otrzymujemy także dostęp do dwunastu klawiszy funkcyjnych, które ułatwią nam pracę.

Po drugiej stronie znajdziemy trzy gumowe nóżki, które pełnią również funkcję trzystopniowej regulacji wysokości. Zastosowane ogniwo (wymienne, litowo-polimerowe) możemy ładować za pomocą przewodu z końcówką USB-C (około 2 godzin), samo zaś ma nam zapewnić nawet pół roku ciągłej pracy. Ta niskoprofilowa konstrukcja została stworzona z nożycowym mechanizmem (rozwiązanie znane z laptopów). Jej wymiary to 286 x 126 x 17 mm przy wadze wynoszącej 301 g. Z kolei myszka optyczna, którą możemy kupić we wspomnianym zestawie, umożliwia pracę zarówno mańkutom, jak i osom praworęcznych. Oferuje zmienną rozdzielczość w zakresie od 800 - 1600 DPI. Warto wspomnieć, że oba urządzenia zostały wykonane w 84% z materiałów pochodzących z recyklingu. Samą klawiaturę kupimy na Amazonie w cenie prawie 156 zł (29,99 funtów), natomiast zestaw to już wydatek niemal 234 zł (44,99 funtów).

