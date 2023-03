Genesis Lead 300 - przystępne cenowo zestawy keycapów ABS Double-shot w wielu wersjach kolorystycznych

Firma Genesis kojarzy nam się głównie z tanimi akcesoriami i peryferiami dla graczy. Co ciekawe producentem wszystkich sprzętów jest polska spółka Impakt. Tym razem zaprezentowane zostały nowe zestawy nakładek na klawisze - Lead 300. Możemy liczyć na szeroką gamę kolorów do wyboru, dzięki której urozmaicimy i bardziej spersonalizujemy swoją obecną konfigurację oraz przy okazji na relatywnie niską cenę. Zestawy za moment trafią do sklepów.

Nakładki zostały wykonane ze sztucznego tworzywa ABS w technologii Double-shot, która ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość na ścieranie się. Wszystkie z nich są kompatybilne z większością dostępnych na rynku standardowych przełączników mechanicznych i pasują do układu ANSI / ISO. Zastosowano tu klasyczny profil OEM. Keycapy posiadają przezroczyste litery oraz znaki, więc jeśli nasza klawiatura wyposażona jest w podświetlenie RGB, to z pewnością taki dodatek poprawi aspekty wizualne. Zestawy wyróżniają się sześcioma dostępnymi kolorami i w zależności od tego, jaki wybierzemy, dostępnych będzie 106 lub 112 klawiszy.

Genesis Lead 300 Przeznaczenie Dla graczy Layout klawiszy Standardowy (US) Układ klawiszy ANSI / ISO Profil klawiszy OEM Liczba klawiszy W zależności od koloru - 106 / 112 Klawisze multimedialne Tak Materiał ABS Technologia nadruku klawiszy Double injection Akcesoria w zestawie Instrukcja obsługi, Klips Technologia wykonania klawiszy Double-shot Waga 122 g Dostępne kolory Różowy, miętowy, fioletowy - 112 klawiszy

Szary, granatowy, pomarańczowy - 106 klawiszy Cena 39,99 zł

Sam montaż również nie powinien należeć do problematycznych, wystarczy bowiem jedynie wcisnąć keycap na przełącznik. Jednak dla ułatwienia mamy dostępny specjalny klucz (Keycap Puller), który pomoże nam bezpieczniej zdemontować klawisze. Same nakładki prezentują się dość schludnie i minimalistycznie. Dodatkowo z uwagi na cenę startową wynoszącą 39,99 zł, może to być całkiem ciekawy wybór dla osób, które chciałyby odświeżyć wygląd swojej klawiatury. Tym bardziej że kwota jest na tyle niska, że można kupić więcej niż jeden kolor i dowolnie poukładać klawisze. Jeśli zaś chodzi o dostępność, to zestawy będziemy mogli nabyć fizycznie w większości polskich sklepów z elektroniką lub oczywiście online.

Źródło: Genesis