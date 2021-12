Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy za darmo w Epic Games Store! Idealny zestaw na sylwestrową zabawę w pojedynkę

Wiele osób czuje potrzebę spędzenia czasu ze znajomymi w czasie sylwestrowej nocy, jednak nie brakuje też tych, które wolą wtedy oddać się swojej pasji. Jedną z takich osób jest bohater jednego z popularniejszych memów w ostatnich latach, który często przypominany jest właśnie chwilę przez powitaniem Nowego Roku. Jak pewnie pamiętacie, autor tekstu "Będę grał w grę!" w pamiętnym krótkim wywiadzie wspomniał o tytule Tomb Raider. Pewnie wydawało się Wam, że słowa te zyskały sławę jedynie w Polsce, ale okazuje się, że słyszeć musiały o nim także osoby zarządzające Epic Games Store. No bo jak wytłumaczyć fakt, że w ich sklepie będzie można za darmo odebrać trzy ostatnie części Tomb Raidera? I to akurat zaraz przed 31 grudnia?

Choć w EGS pojawiło się ostatnio wiele świetnych darmowych tytułów, to trzeba przyznać, że pakiet Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy przewyższa jakością chyba wszystkie z nich. Niewykluczone więc, że już w czwartkowe popołudnie serwery obsługujące Epic Games Store przeżyją prawdziwe oblężenie graczy...

Jak donosi serwis Mydealz, już 30 grudnia od godziny 17:00 platforma Epic Games Store zaoferuje nam darmowy zestaw gier o nazwie Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. W jego skład wchodzą Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Mamy więc do czynienia z kompletnym zestawem ostatniej trylogii o przygodach Lary Croft. Choć w EGS pojawiło się ostatnio już wiele świetnych darmowych tytułów, to trzeba przyznać, że taki pakiet przewyższa jakością chyba wszystkie z nich. W końcu mamy tu aż trzy wysokobudżetowe i świetnie oceniane gry.

Choć nie jest to jeszcze oficjalna wiadomość, to jednak wszelkie przesłanki mają wysoką wiarygodność, a redakcja Mydealz rzekomo otrzymała już dowód w tej sprawie. Trzeba tylko pamiętać, że ta wyjątkowa promocja na Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy potrwa zaledwie 24 godziny. Niewykluczone więc, że już w czwartkowe popołudnie serwery obsługujące Epic Games Store przeżyją prawdziwe oblężenie graczy...

Źródło: Mydealz