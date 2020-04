Thermaltake TH120 i TH240 - Tanie chłodzenia wodne z ARGB LED

Jeszcze dziesięć lat temu układy chłodzenia cieczą w komputerach zarezerwowane były tylko dla największych entuzjastów. Barierą nie do pokonania dla wielu osób była zarówno wysoka cena, jak i poziom skomplikowania dobrania, a następnie złożenia całego zestawu WC. Dzisiaj jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej - na rynku dostępne są zarówno gotowe All in One, a najwięksi producenci części do autorskich zestawów oferują intuicyjne konfiguratory. Thermaltake postanowił zwrócić się do pierwszej z grup, wypuszczając dwa nowe zestawy AiO. Mowa o modelu TH120 oraz TH240, które mogą pochwalić się rozbudowanym, kolorowym podświetleniem oraz przystępną, niską ceną.

Sugerowane ceny nowych AiO od Thermaltake to około 239 złotych za model 120-milimetrowy oraz 349 złotych za wersję 240-milimetrową.

Thermaltake TH120 i TH240 to jak sama nazwa wskazuje AiO, różniące się rozmiarem radiatora. Do wyboru mamy aluminiową chłodnicę o wymiarach 153 x 120 x 27 milimetrów lub 273 x 120 x 27 milimetrów, która sparowana została z plastikową blokopompką z miedzianą stopką oraz gumowymi wężami o długości 400 milimetrów, schowanymi w materiałowym oplocie. Pompka w obu przypadkach pracuje z maksymalną prędkością 3300 obrotów na minutę, zaś dołączone wentylatory rozpędzają się do 1500 RPM przy wydajności do 59,28 CFM, ciśnieniu do 1,31 mmH2O i deklarowanym poziomie hałasu sięgającym do 28,2 dB(A).

Zestawy All in One od Thermaltake wyposażone zostały w rozbudowane podświetlenie ledowe, a kolorowe diody znajdują się zarówno w blokopompce, jak i wentylatorach. Układy zgodne są z popularnymi systemami świecenia ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light oraz ASRock Polychrome RGB, ale w zestawie znajdziemy również fizyczny, przewodowy pilot umożliwiający wybór koloru, trybu oraz prędkości świecenia. Opisywane chłodzenia zgodne są z procesorami korzystającymi z gniazda Intel LGA 1150, 1151, 1155 lub 1156 oraz AMD FM1, FM2, AM2(+), AM3(+) lub AM4. Thermaltake TH120 i TH240 dostępne są już w pierwszych azjatyckich sklepach, a ich ceny po przeliczeniu na złotówki wynoszą około 239 złotych za model 120-milimetrowy oraz 349 złotych za wersję 240-milimetrową. Czyli są naprawdę tanie.

Źródło: Thermaltake