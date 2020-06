The Outlast Trials - zapowiedź i trailer kooperacyjnego horroru

Długo nie wiedzieliśmy, czym będzie trzecia odsłona serii horrorów z uniwersum Outlast. Dziś wiemy już, że nazywanym dotąd potocznie Outlastem 3 jest The Outlast Trials. Co ciekawe, w przeciwieństwie do odsłon poprzednich, The Outlast Trials pozwala nie tylko na zabawę w pojedynkę, lecz także na kooperacyjną rozgrywkę w towarzystwie maksymalnie trójki graczy. Wciąż jest to oczywiście survival horror "pełną gębą", a jego akcję osadzono w samym środku zimnej wojny, podczas gdy bohaterowie odsłony staną się obiektami przerażających eksperymentów. Tytułowe "trials" to nic innego, jak próby, którym będą musieli stawić czoła. Tytuł ma pojawić się w sklepach już w przyszłym roku.

Od razu uprzedzę też pytania, które mogą pojawić się po zaznajomieniu się w kilkoma screenami reklamującymi grę - nie, The Outlast Trials nie jest grą VR, choć pojawić się ma wyłącznie na pecetach. Zgodnie z ostatnią planszą widoczną na poniższym trailerze, produkcja zadebiutować ma już w przyszłym roku. Co jeszcze wiadomo o nowym survival horrorze? Wydaje się, że produkcja swoją "klaustrofobicznością" trafi w gusta miłośników pierwszej osłony, gdzie nie brakowało podobnego klimatu.

Wspomniane już wcześniej grafiki reklamujące grę, przedstawiają uczestników szalonych eksperymentów, którzy wyposażeni w gogle noktowizyjne będą musieli zmierzyć się z potworami czyhającymi w ciemności (a być może tylko w ich umysłach ?). Zostaje nam mieć tylko nadzieję, że "trójka" przywróci dawną jakość znaną z "jedynki", a sam model coopa będzie udany i opcjonalny, bowiem nie każdy lubi grać w tym właśnie trybie.

