The Last of Us Part I z pierwszym, oficjalnym materiałem wideo prezentującym grę. Tytuł zaoferuje dwa tryby obrazu

Już za nieco ponad miesiąc zadebiutuje gra The Last of Us: Part I, czyli remake tytułu debiutującego pierwotnie na PlayStation 3 w 2013 roku. Produkcja później doczekała się także remastera na PS4, ale według Naughty Dog - dopiero nadchodzący remake będzie "definitywnym sposobem" na przejście gry. Ostatnio pojawiło się nieco nieoficjalnych informacji na temat produkcji, jednak teraz w końcu studio opublikowało szerszy materiał, prezentujący grę.

Studio Naughty Dog zaprezentowało pierwsze fragmenty rozgrywki z gry The Last of Us: Part I. Tak jak już wcześniej sugerowano, remake ma przede wszystkim przebudowaną warstwę wizualną (wraz z animacjami), ulepszone audio oraz znacznie więcej opcji dostosowania rozgrywki. Same mechaniki pozostaną jednak na podobnym poziomie jak w pierwowzorze.

Naughty Dog potwierdziło, że The Last of Us: Part I na PlayStation 5 będzie oferowane z dwoma trybami obrazu. Pierwszy to natywna rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę. Drugi tryb to dynamiczna rozdzielczość, skalowana do 4K i przy zachowaniu 60 FPS. Doniesienia sprzed kilku dni sugerowały, że na telewizorach z HDMI 2.1 oraz odświeżaniem 120 Hz będzie oferowany tryb jakości nie w 30 FPS, a 40 FPS. Tej informacji Naughty Dog jednak nie potwierdziło. Przypominamy, że tytuł pojawi się 2 września na PS5, a w przyszłości także na PC.

Jeśli chodzi o zmiany w grze, to twórcy potwierdzili że skupili się przede wszystkim na przebudowaniu warstwy audio-wizualnej. Świat gry będzie teraz wizualnie zbliżony do tego co otrzymaliśmy przy okazji The Last of Us: Part II. Przebudowane zostały animacje, pre-renderowane filmy zostały zastąpione przez filmiki w czasie rzeczywistym. Usprawniono także warstwę audio, dodając obsługę dźwięku 3D. W pełni wykorzystano także pad DualSense, a także zaimplementowano ponad 60 opcji personalizacji rozgrywki, wzorem dwójki. Naughty Dog potwierdziło również, że nie chciało zmieniać samego rdzenia rozgrywki, toteż mechaniki pozostaną na tym samym poziomie co pierwotna wersja. Nie pojawią się także żadne nowe mechaniki typu ukrywanie się w trawie, co było obecne w The Last of Us: Part II.

