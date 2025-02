The Crew Motorfest - pierwsze obniżki cen chwilę po premierze. Na dodatek Ubisoft znowu oferuje promocyjny dostęp

The Crew Motorfest jest trzecią odsłoną z popularnej serii gier wyścigowych z otwartym światem od studia Ubisoft. Aktualna część jest swoistym rywalem dla tytułu Forza Horizon, a jako że zadebiutowała 14 września 2023 roku, czyli niespełna miesiąc temu, to po obecnych recenzjach można rzec, że twórcom udało się stworzyć realną konkurencję. Ubisoft podjął jednak kilka ciekawych decyzji, do których można zaliczyć darmową wersję próbną. Sytuacja znowu się powtórzyła, natomiast oprócz tego gra została dodatkowo przeceniona.

The Crew Motorfest można zaliczyć do całkiem udanych tytułów od studia Ubisoft. Gra ponownie jest dostępna za darmo przez określony czas, a do tego producent wprowadził pierwszą obniżkę cen.

Całościowo można uznać, że zabieg skopiowania stylu z serii Forza Horizon wyszedł Ubisoftowi na dobre. The Crew Motorfest cieszy się aktualnie oceną 7,9/10 w serwisie Metacritic (pod uwagę wzięto wszystkie platformy oraz wyłącznie oceny użytkowników). Jedynym zarzutem, który można określić mianem poważniejszego, są obecne w grze mikrotransakcje. Twórcy dość ciekawie podeszli do tematu dystrybucji gry, albowiem już w dzień premiery była ona dostępna dla wszystkich w ramach darmowego 5-godzinnego okresu próbnego. Nie minęło wiele czasu i znowu mamy do czynienia z tą samą sytuacją - do 20 października 2023 roku możemy wypróbować tytuł, otrzymując identyczną liczbę godzin co wcześniej.

Nieczęsto się jednak zdarza, aby zaledwie miesiąc po premierze stosować większe obniżki cen danej produkcji. Tym bardziej że Ubisoft chwalił się świetnymi wynikami sprzedaży The Crew Motorfest, a już teraz oferuje tytuł z 20% zniżką. Za podstawową wersję zapłacimy więc 231,92 zamiast 289,99 zł. Wystarczy udać się na oficjalną stronę pod tym linkiem. Zniżki obecne są na ten moment jedynie w wersjach dla PC, natomiast zostaną wprowadzone na konsolach i innych platformach (Epic Games Store) w następnych dniach. Strategia Ubisoftu jest całkiem ciekawa, ponieważ nie tak dawno mogliśmy usłyszeć, że obecna odsłona zaliczyła największy debiut z całej serii, a już teraz (w tak krótkim okresie) wprowadzone zostały obniżki cen oraz inne formy uzyskania darmowego dostępu do gry.

The Crew Motorfest - Standard Edition The Crew Motorfest - Gold Edition The Crew Motorfest - Ultimate Edition Podstawowa cena na PC 289,99 zł 399,99 zł 479,90 zł Promocyjna cena na PC 231,92 zł 339,91 zł 407,91 zł

Źródło: Ubisoft