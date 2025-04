Test smartfona Samsung Galaxy A56 5G - jeszcze lepszy niż poprzednik. Wydajny Exynos 1580 i pewność wielu lat aktualizacji

W ostatnich tygodniach do sklepów trafiło wiele ciekawych smartfonów ze średniej półki cenowej. Debiutowały np. modele z serii realme 14 Pro, Redmi Note 14, Nothing Phone (3a) i POCO X7. Nie oznacza to jednak, że rynek stał się zupełnie nasycony. W końcu konsumenci z wielką chęcią rozważą każdego smartfona, który zaoferuje całkiem spore możliwości za rozsądne pieniądze, a tak się składa, że w ostatnich latach dobre propozycje w średnim segmencie przedstawia chociażby Samsung. Należy przypomnieć, że zeszłoroczny A55 5G okazał się hitem sprzedaży, i to nie przez przypadek - duży udział w sukcesie miał zaskakująco chłodny i energooszczędny Exynos 1480. Ale czy bezpośredni następca okaże się równie udany?

Autor: Piotr Piwowarczyk

W mojej skromnej opinii Galaxy A55 5G to jeden z najlepszych średniaków zeszłego roku. Jego zalety mógłbym wymieniać długo. O Exynosie 1480 wspomniałem już powyżej, ale dodam jeszcze wzmiankę dobrym ekranie AMOLED, solidnych aparatach, szybkich pamięciach UFS 3.1, porządnej obudowie ze szkła i aluminium (z certyfikatem IP67), a także dopracowanej nakładce One UI i obietnicy wieloletnich aktualizacji systemu. Żeby nie było, do ideału oczywiście trochę zabrakło. Do dziś w pamięci mam ciężką, nieporęczną konstrukcję tego smartfona, przyczepić można było się też do stosunkowo wysokiej ceny początkowej czy startowej konfiguracji pamięciowej 8+128 GB. Ale to już przeszłość - od niedawna w rodzimych sklepach znajdziemy nowszego, nieco bardziej atrakcyjnego Samsunga Galaxy A56 5G, który w kilku aspektach wydaje się mocno odmieniony. Sprawdźmy, czy ma szansę przebić poprzednika.

Samsung Galaxy A56 5G raczej nie zrewolucjonizuje średniej półki cenowej, ale i tak zasługuje na uwagę. Urządzenie otrzymało m.in. Exynosa 1580 z grafiką Xclipse 540, baterię 5000 mAh obsługującą ładowanie o mocy 45 W oraz nieco odchudzoną obudowę w stosunku do modelu Galaxy A55 5G. Cena sugerowana to 1999 zł za wersję pamięciową 8+128 GB.

Najnowszy model Samsunga otrzymał układ SoC o nazwie Exynos 1580, który wyposażony został w nowe rdzenie Cortex-A720 i A520 oraz grafikę Xclipse 540 opartą na architekturze AMD RDNA 3. Już pod tym względem jest więc ciekawiej niż w przypadku konkurentów opartych na nudnych Snapdragonach, prawda? Gigant z Korei Południowej niestety nie zdecydował się na porzucenie wariantu z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, ale z drugiej strony wypada docenić, że zastosowano tu szybkie moduły LPDDR5 i UFS 3.1 - to nadal nie jest standard w tej półce. Ekran to oczywiście panel AMOLED 120 Hz, tym razem o przekątnej 6,7-cala. Zestaw aparatów tylnych mamy tu ten sam co w poprzedniku (50 + 12 + 5 MP), aczkolwiek nowością jest kamerka przednia 12 MP. Warto wyróżnić także baterię 5000 mAh obsługującą ładowanie o mocy 45 W - do tej pory tylko najdroższe smartfony Samsunga wyróżniały się tą funkcją.

Samsung Galaxy A56 5G Nothing Phone (3a) Pro realme 14 Pro+ Platforma mobilna Exynos 1580 Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3 Procesor graficzny Xclipse 540 Adreno 710 Adreno 710 System operacyjny Android 15 z One UI Android 15 z NothingOS Android 15 z realmeUI Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 2.2 256 / 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,7" AMOLED 120 Hz 6,77" AMOLED 120 Hz 6,83" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 2392 x 1080 px 2800 x 1272 px Kamera przednia 12 MP 50 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 12 + 5 MP 50 + 50 + 8 MP 50 + 50 + 8 MP Klasa odporności IP67 IP64 IP68+IP69 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 6000 mAh Ładowanie 45 W 50 W 80 W Wymiary obudowy 162,2 x 77,5 x 7,4 mm 163,5 x 77,5 x 8,4 mm 163,5 x 77,3 x 8 / 8,3 mm Waga urządzenia 198 g 211 g 194 / 196 g Cena 8+128 GB - 1999 zł

8+256 GB - 2199 zł 12+256 GB - 2049 zł 8+256 GB - od ok. 2100 zł

Jeśli uważnie przyjrzeliście się specyfikacji zamieszczonej w powyższej tabelce, na pewno zwróciliście uwagę, że Samsung Galaxy A56 5G nie jest aż tak nieporęczny jak poprzednik - na uwagę zasługuje waga poniżej 200 g oraz grubość 7,4 mm. W miarę pozytywnie należy odebrać cenę sugerowaną urządzenia wynoszącą 1999 zł za podstawowy wariant 8+128 GB - jest taniej niż przed rokiem, ale jedna rzecz niektórym bardzo się nie spodoba. O ile poprzednie modele z serii Galaxy A posiadają gniazdo na kartę microSD, tak tutaj niestety owego slotu zabrakło. Przekonajmy się jednak, jak urządzenie spisuje się w praktyce i jak bardzo różni się od wspomnianego poprzednika. Z tego miejsca zapraszam Was na kolejne strony artykułu.