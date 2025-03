TCL Nxtpaper 11 Plus - tani tablet, który może się sprawdzić jako czytnik e-booków. Matowy ekran, Android 15 i MediaTek Helio G100

Targi MWC 2025 już się rozpoczęły, a kolejni producenci przedstawiają informacje na temat swoich nadchodzących urządzeń. Jednym z nich jest marka TCL, którą możemy bardziej kojarzyć z segmentu TV. Firma zajmuje się jednak także produkcją innych sprzętów, takich jak tablety. Na wspomnianych targach ujawniono specyfikację modelu Nxtpaper 11 Plus, który zaoferuje nam ekran wykonany w technologii NXTPAPER 4.0 pozwalający na wygodniejsze czytanie i przeglądanie treści.

Wkrótce do sprzedaży wkroczy tablet TCL Nxtpaper 11 Plus, który jako jeden z nielicznych może się pochwalić matowym ekranem wykonanym w technologii NXTPAPER 4.0. Niestety w kwestii wydajności nie jest już tak dobrze.

TCL Nxtpaper 11 Plus wyróżnia się przede wszystkim wspomnianym ekranem i to właśnie pod jego kątem można rozważać ewentualny zakup. Możemy bowiem liczyć na 11,5-calowy matowy wyświetlacz o rozdzielczości 2200 x 1440 pikseli, którego odświeżanie może wynosić maksymalnie 120 herców. Dodatkowo spotkamy się ze zmniejszoną emisją niebieskiego światła (od strony sprzętowej), a także specjalnym trybem (obecny jest funkcjonalny przycisk do jego włączenia), który będzie imitować ekran E Ink. Do czytania e-booków, czy też przeglądania internetu może więc to być całkiem ciekawa opcja. Jak jednak wspomniano, tablet nie będzie zbyt wydajny z dwóch względów: do działania korzysta z potencjału chipu Helio G100 (a jego możliwości nie są zbyt duże), a ponadto na jego pokładzie znalazła się wolna pamięć eMMC 5.1 i to mimo faktu, że sam chip wspiera UFS 2.2.

TCL Nxtpaper 11 Plus Procesor MediaTek Helio G100 (6 nm) Układ graficzny Arm Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8 lub 12 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 256 GB eMMC 5.1 Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Wyświetlacz 11,5" NXTPAPER 4.0 2200 x 1440 px, 120 Hz (3:2)

450 nitów (typowo), 550 nitów (przy świetlne słonecznym)

100% sRGB, Delta E <1, Wsparcie dla rysika Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C Aparat przedni 8 MP Aparat główny 8 MP z lampą błyskową Możliwości wideo 1080p przy 30 FPS Akumulator 8000 mAh / 33 W Norma odporności IP54 System operacyjny Android 15 Dodatkowe informacje 2 mikrofony, 4 głośniki (DTS) Wymiary i waga 260,48 x 176,82 x 6,5 mm / 490 g W zestawie Ładowarka 33 W, przewód USB typu C, dokumentacja Dostępność Kwiecień 2025 Cena 8/256 GB - 249 euro

Moduł Wi-Fi 5 to także przeżytek - podobnie jak USB typu C w wersji 2.0, choć tutaj nie jest to tak istotne. Pozytywnym aspektem może się okazać ogniwo o pojemności 8000 mAh, natomiast wspiera ono tylko 33 W ładowanie. Najnowszy Android 15 to już duży plus, ale producent nie wspomina o dalszym wsparciu, więc trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj przygoda tabletu z systemem od Google może się zakończyć. Pod względem zaplecza fotograficznego jest dość średnio, ale z drugiej strony w tego typu urządzeniach korzysta się głównie z przedniej kamery, która do wideokonferencji powinna być wystarczająca. Nowość trafi na półki sklepowe już w przyszłym miesiącu, z kolei cena została ustalona na 249 euro, więc jest nawet dobrze jak na oferowane możliwości.

Źródło: GSMArena, TCL