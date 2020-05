TCL C71 oraz TCL C81 - telewizory QLED z Dolby Vision i HDR10+

TCL jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się firm produkujących telewizory. W ubiegłym roku jako jeden z pierwszych producentów wprowadził do sprzedaży telewizor wykorzystujący usprawnioną technologię LCD o nazwie Mini LED. Bardzo mocno angażują się w promowanie techniki QLED (podobnie jak Samsung), natomiast w tym roku jeszcze mamy otrzymać pierwsze modele TV o rozdzielczości 8K. Zanim jednak takie urządzenia od TCL wejdą do sprzedaży, chińska firma ma do zaproponowania dwie nowe serie telewizorów LCD z użyciem kropek kwantowych - z tego względu mowa o modelach QLED. Producent dzisiaj prezentuje modele z linii C71 oraz C81. Czym cechują się nowe telewizory?

Firma TCL zaprezentowała dzisiaj dwie nowe serie telewizorów QLED - modele TCL C71 oraz TCL C81.

Zarówno TCL C71 jak również TCL C81 mają się pojawić w sprzedaży w Polsce jeszcze w tym miesiacu. W przypadku linii C71 mowa o następcy TCL EP68, która debiutowała w sklepach w 2019 roku, z kolei seria TCL C81 będzie modelem wyższym od TCL EP78, który także został zaprezentowany w ubiegłym roku. Obie serie telewizorów bazują na systemie operacyjnym Android 9, przy czym w dalszej części roku TV otrzymają aktualizację oprogramowania do Androida 10. Jeśli chodzi o dostępne rozmiary to TCL C71 będzie oferowany z obrazem o przekątnej 50", 55" oraz 65". Wyżej pozycjonowany TCL C81 będzie dostępny w rozmiarach 55", 65" oraz 75". Nowe telewizory mają przede wszystkim cechować się relatywnie dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. W poniższej tabeli znajdziecie dopasowane kwoty do odpowiednich rozmiarów telewizorów.



TCL C71

Telewizory TCL C71 oraz TCL C81 oferują obraz w rozdzielczości Ultra HD 4K ze wsparciem dla wszystkich najważniejszych formatów HDR - HDR10 (bazowy), HDR10+, Dolby Vision oraz HLG (Hybrid Log Gamma). Szczytowa jasność ma wynosić do 400 nitów, jednak jak już wiele profesjonalnych testów potwierdziło, przy niższej szczytowej jasności, dużym plusem jest wsparcie dla rozszerzonych formatów Dolby Vision oraz HDR10+, które pozwalają w lepszym stopniu "wyciągać" informacje z ciemnych oraz jasnych partii obrazu, dzięki wykorzystaniu szczegółowych metadanych dla poszczególnych klatek. Wszystkie matryce to panele VA z dodatkową warstwą kropek kwantowych (QLED). Dla osób chcących zakupić model TCL C81 z wersji 55-calowej mamy jednak bardzo ważną uwagę - model ten posiada częstotliwość odświeżania na poziomie zaledwie 50 Hz, podczas gdy 65-calowy i 75-calowy wariant mają 100 Hz odświeżanie. Z kolei wszystkie modele TCL C71 mają 50 Hz odświeżanie.



TCL C81

Modele TCL C81 mają pod ekranem wbudowany soundbar z głośnikami sygnowanymi logo Onkyo, wspierającymi dodatkowo przestrzenny format Dolby Atmos. Wprawdzie niżej pozycjonowany TCL C71 osobnego soundbara nie posiada, jednak wbudowane głośniki także wspierają format Dolby Atmos. Producent bardzo chwali sobie natomiast niski poziom input lag, który w modelach TCL C71 ma wynosić maksymalnie 8 ms, natomiast w wersjach C81 - do 15 ms. Wszystkie telewizory wyposażono także w trzy porty HDMI 2.0 oraz dwa złącza USB. Nowe telewizory TCL mogą się również natomiast łączyć, wykorzystując dwuzakresowe WiFi (AC). Producent nie zapomniał również o najnowszych tunerach telewizyjnych, na czele z DVB-T2 (kompatybilnym z kodekiem H.265 HEVC).

Przekątna ekranu Cena TCL C71 Cena TCL C81 50 cali 2499 złotych - 55 cali 2999 złotych 3499 złotych 65 cali 3999 złotych 4799 złotych 75 cali - 7499 złotych

Źródło: TCL