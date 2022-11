Nie możecie się doczekać promocji na Black Friday? Nie musicie dłużej czekać. X-kom właśnie rozpoczął Black Week, więc być może już teraz znajdziecie tam idealne okazje dla siebie. Każdego dnia, aż do piątku, w sklepie pojawiać się będzie nowa porcja przecenionych produktów, a rabaty sięgają nawet 65%. To wszystko będzie tyko rozgrzewką przed wielką kumulacją, która nastąpi oczywiście w piątek, podczas Black Friday. Promocje z okazji Black Week czekają na Was także w sklepach al.to oraz combat.pl. Szczegóły dotyczące tych akcji znajdziecie poniżej.

Tańsze procesory, karty graficzne, monitory, pamięci RAM i dyski SSD. Rusza promocja Black Week w sklepach x-kom, al.to i combat

X-kom pierwszy raz wprowadził promocje z okazji Czarnego Piątku w 2012 roku. Od tego czasu z roku na rok akcja promocyjna ma coraz większy rozmach, a od zeszłego roku oprócz Czarnego Piątku sklep organizuje także Black Week. Dzięki temu wielkie święto zakupów możecie rozpocząć już dzisiaj, bo tydzień wielkich promocji właśnie się rozpoczął. Codziennie, w ramach tej akcji znajdziecie w x-komie nowe okazje i dowiecie się, co będziecie mogli zamówić z rabatem następnego dnia. Obniżki sięgają nawet 65%, a w asortymencie znajdują się produkty z każdej kategorii, wiec nie ma na co czekać. Koniecznie zapiszcie się do newslettera, by na bieżąco otrzymywać informacje o nowych promocjach na Black Week i innych okazjach w x-komie. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: bw2022. Promocja obowiązuje od 21.11.2022 r. do 24.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 1599 → 1299 złotych

Przecena: 1949 → 1799 złotych

Przecena: 1649 → 1399 złotych

Przecena: 2999 → 2399 złotych

Przecena: 299 → 199 złotych

Przecena: 559 → 339 złotych

Przecena: 699 → 599 złotych

Przecena: 99 → 60 złotych

Przygotuj się do Black Friday w x-komie

Oprócz promocji, w trakcie trwania Black Week będziecie mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanej akcji w social mediach x-komu. Na Facebooku, Instagramie, Tik-Toku oraz Discordzie każdego dnia pojawi się nowy post i od liczby Waszych reakcji pod nim zależeć będzie, jakim rabatem zostanie objęty pokazany tam produkt. Wszystkie produkty z tej akcji znajdą się w puli produktów promocyjnych podczas Black Friday w x-komie. W czwartek 24 listopada sklep ujawni wybrane produkty, które pojawią się w promocji na Black Friday 2022. W aplikacji mobilnej x-kom kupicie je w piątek równo o północy, a o 04:00 pojawią się na stronie internetowej sklepu.

Black Week w sklepie al.to. Codziennie nowe produkty i rabaty do 97%

Black Week w sklepie al.to to doskonała okazja do tego, aby już teraz skompletować prezenty świąteczne dla najbliższych. Tutaj, podobnie jak w x-komie, codziennie przygotowano nowe produkty, które są objęte rabatami wynoszącymi nawet do 97%. Ponadto w social mediach al.to także będziecie mogli decydować o tym, jak niskie ceny będą miały wybrane produkty podczas Black Friday. Głosowanie odbędzie się na Instagramie i Facebooku al.to, a wyniki zostaną ogłoszone w czwartek o 14:00. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: bw2022. Promocja obowiązuje od 21.11.2022 r. do 24.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 499 → 349 złotych

Przecena: 525 → 399 złotych

Przecena: 1499 → 1229 złotych

Black Week w sklepie combat.pl

Kolejny ze sklepów grupy x-kom – combat.pl także zorganizował Black Week. W tym przypadku promocje ruszyły już od niedzieli. Jeśli jesteście miłośnikami outdooru lub militariów to z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Akcja obowiązuje od 20.11.2022 r. do 24.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 599 → 299 złotych

Przecena: 3899 → 3599 złotych

Przecena: 599→ 249 złotych

Źródło: x-kom