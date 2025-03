Tańsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, monitory i laptopy dla graczy. X-kom przecenia też drukarki, klawiatury i inne peryferia

Wakacje w pełni, ale to nie znaczy, że nie można już pomyśleć o tym, co niebawem, czyli o zbliżającym się roku szkolnym. W x-komie można z tej okazji skorzystać z pierwszej promocji na peryferia, gdzie rabaty sięgają do 55%. W osobnych promocjach znajdziesz też karty graficzne NVIDIA GEFORCE RTX, laptopy Gigabyte oraz komponenty Corsair. Sprawdź szczegóły i korzystaj z okazji. Dzięki tej promocji masz doskonałą okazję, aby wzbogacić swoje biuro lub domowe stanowisko o najwyższej jakości sprzęty, takie jak monitory, drukarki, projektory, peryferia.

Tańsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, monitory i laptopy dla graczy. Drukarki, klawiatury i inne peryferia też solidnie przeceniono.

Chcesz wznieść swoje doświadczenia w grach na wyższy poziom? Wybierz karty graficzne NVIDIA GEFORCE RTX i kup je taniej w x-komie. Innowacyjne rozwiązanie od NVIDIA wykorzystują sztuczną inteligencję, by znacząco zwiększyć wydajność gier. Z kodem rabatowym zgarniesz je jeszcze taniej niż cena promocyjna na karcie produktowej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: geforce-rtx i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 20.08.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 1249 → 1179 złotych

Przecena: 2799 → 2559 złotych

Przecena: 1749 → 1649 złotych

Przecena: 3799 → 3599 złotych

Peryferia do 55% taniej w x-komie. Złap okazje i przygotuj się do szkoły

To idealny moment, by zadbać o komfort i wydajność podczas pracy i nauki, a także ulepszyć swoje doświadczenia podczas rozrywki. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: peryferia i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 25.08.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 1099 → 899 złotych

Przecena: 169 → 99 złotych

Przecena: 749 → 569 złotych + 100 złotych Cashbacku

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 369 → 249 złotych

Złap wybrane laptopy Gigabyte w niższej cenie

Rok szkolny za pasem. To czas, by pomyśleć o nowym laptopie do szkoły czy na studia. Jednak nie samą nauką człowiek żyje, dlatego warto zwrócić uwagę na sprzęt, który świetnie sprawdzi się też do pozaszkolnych rozrywek. Laptop do gier lub projektowania graficznego to świetny wybór. Sprawdź, które z nich kupisz taniej w x-komie. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Obniżone ceny znajdują się na kartach produktowych. Akcja trwa do 15.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 4699 → 4199 złotych

Przecena: 6499 → 5599 złotych

Przecena: 4099 → 3699 złotych

Przecena: 6699 → 6299 złotych

Przecena: 7599 → 7299 złotych

Poznaj komponenty Corsair teraz taniej do 55%

Złóż wymarzony komputer z komponentami Corsair. Nie przegap okazji, by udoskonalić swój sprzęt teraz nawet o 55% taniej. Nie zwlekaj, złap kod rabatowy i wybierz solidne, niezawodne podzespoły komputerowe w x-komie. Jak zyskać zniżkę na produkty Corsair? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: corsair55 i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 19.08.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Nowy fotel gamingowy od Silver Monkey X

Szukasz dobrego fotela gamingowego? Zajrzyj do oferty Silver Monkey X, gdzie właśnie pojawił się nowy model. Silver Monkey X Ararat to wytrzymały i wygodny fotel z lateksowymi, nieodkształcającymi się poduszkami oraz regulowanymi podłokietnikami i oparciem, zapewniający komfort podczas długich sesji grania. Wyposażony jest w niezawodny mechanizm bujania oraz możliwość regulacji wysokości siedziska, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i maksymalnemu obciążeniu do 150 kg, fotel sprawdzi się dla graczy o różnych gabarytach.

