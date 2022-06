Sześciu na dziesięciu Polaków ma telefon, który kosztował mniej niż 1000 zł. Znajdujesz się w tej grupie?

Jak czytamy w serwisie Wirtualne Media, wczoraj agencja badawcza Kantar Public przedstawiła wyniki przeprowadzonego w kwietniu dla Digital Care badania, dotyczącego użytkowania smartfonów w Polsce. Znajdziemy wśród nich całkiem interesujące wnioski, jak na przykład to, że 86% Polaków ma w swoich "komórkach" system Android. Okazuje się też, że 82% z nas wymienia telefon co dwa lata bądź rzadziej, zaś 40% chciałoby wymieniać go co 1,5 roku, a nawet częściej. Badanie, z którego pochodzą powyższe (jak i poniższe) wyniki, przeprowadzone zostało w dniach 1-9 kwietnia 2022 roku, na osobach w wieku 18-60 lat. Próbka nie była co prawda wielka (1000 osób), ale powinna wystarczyć, by oszacować, jak wyglądają nasze konsumenckie, "komórkowe" nawyki.

Co jeszcze ciekawego wynika z badania? Chociażby to, że 72% respondentów korzysta na co dzień z jednego telefonu, a 28% z nich używa "większej liczby urządzeń". Dodatkowo, ponad połowa badanych ma w swoim domu co najmniej dwa kolejne nieużywane telefony. Jeśli chodzi zaś o akcesoria, które parujemy ze smartfonami, to w 58% przypadków są to bezprzewodowe słuchawki, w 40% bezprzewodowe głośniki, zaś w 38% - smartwatche.

Ciekawie wygląda także fakt, że 56% ankietowanych posługuje się telefonami / smartfonami o wartości do 1000 złotych, a zaledwie 9% badanych - z urządzeń droższych niż 2000 zł. Mimo to, w porównaniu z rokiem 2019, korzystamy z "komórek" młodszych oraz więcej wartych. A jeśli już wymieniamy urządzenie mobilne, to najczęstszym powodem jest jego awaria (44% ankietowanych), następnie zniszczenie (36%) i otrzymanie atrakcyjnej oferty zakupu (31%).

Źródło: Wirtualne Media