Streamplify – marka z niedrogim sprzętem dla streamerów wchodzi na rynek. W ofercie kamera, mikrofon oraz doświetlenie

W sklepach całego świata debiutują właśnie pierwsze produkty dla streamerów nowej niemieckiej marki Streamplify. Producent, przygotowując dość nieźle wycenione urządzenia, chce ułatwić zadanie początkującym streamerom. Jak podkreśla, wielu uznanych streamerów mówi dziś, że żałuje, iż na początku ich streamerskiej kariery na rynku nie było w zasadzie marek, które przygotowywałyby rozwiązania typowo pod ten rodzaj aktywności. Streamplify planuje więc tę niszę wypełnić dodając, że za marką stoją doświadczeni ludzie wywodzący się z branży gier oraz branży sprzętu komputerowego, a zaprezentowane dziś urządzenia opracowywano od ponad dwóch lat.

Urządzenia od Streamplify miały powstać przy współpracy ze streamerami, muzykami, twórcami treści, technikami oraz z innymi profesjonalistami zajmującymi się wideo i fotografią. W wyniku tych prac, już dziś w pierwszych sklepach internetowych figuruje kamera, mikrofon, doświetlenie oraz green screen producenta. W cenie około 2 tys. złotych dostępny jest także tzw. bundle, a więc paczka urządzeń (zdjęcie poniżej), w której znajdziemy mikrofon, kamerę, green screen oraz 10- i 14-calowe doświetlenie. Prześledźmy teraz najważniejsze cechy każdego z tych urządzeń.

Streamplify CAM to kamerka nagrywająca w rozdzielczości Full HD, 60 klatkach na sekundę i przy 90-stopniowym polu widzenia. Wyposażono ją w autofocus oraz automatyczne dostosowywanie jasności obrazu do warunków oświetleniowych. Producent umieścił całość na demontowalnym klipsie monitorowym, tak aby w razie potrzeby kamerkę można było umieścić na dołączonym do zestawu statywie o wysokości do 21 cm. Sprzęt cechuje się też dedykowaną zaślepką i dwoma wbudowanymi mikrofonami. Kamerkę wyceniono na około 350 zł.

Kolejnym urządzeniem jest mikrofon kardioidalny z wysięgnikiem - Streamplify MIC ARM. Jest to urządzenie, które rejestruje dźwięki z częstotliwością 48kHz/16bit w pasmie 100 Hz-18 kHz i z czułością -36dB±3dB. Co ciekawe, pozwala na nagrania w dwóch trybach - Full Playback Podcast oraz One-way Playback Gaming. Ma także przycisk szybkiego wyciszania, kilka trybów podświetlenia RGB oraz filter pop. Mikrofon jest dostępny w cenie ok. 400 zł. Jeśli wolelibyśmy jednak, aby mikrofon zamiast na wysięgniku pracował na trójnogu, to możemy zdecydować się na wersję Streamplify MIC TRIPOD w cenie ok. 350 zł.

W ofercie producenta znajdziemy także dwa doświetlające ringi o wielkości 10 cali (26 cm) oraz 14 cali (36 cm). Pierwszy z nich, Streamplify LIGHT 10, oferuje 3 tryby temperaturowe (3000K - 6000K), 10 poziomów jasności (max. 480 lumenów) oraz odczepiany statyw na smartfon oraz kamerę. Większy, Streamplify LIGHT 14, to już 4 tryby ciepłoty barw (ten sam zakres - 3000K - 6000K), maksymalna jasność na poziomie 2250 lumenów, oraz aż 2 uchwyty dla kamerki / aparatu. Oba urządzenia wyceniono odpowiednio na ok. 120 zł i 370 zł. O green screenie Streamplify SCREEN LIFT 1.5M należy z kolei wiedzieć tyle, że mierzy on 1,5 x 2 m (szer. x wys.) ma blokowane kółka i wykonany jest z wodoodpornego materiału. Wyceniono go na ok. 730 zł.

