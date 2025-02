Stray - potwierdzono datę premiery niezależnej gry z kotkiem w roli głównej na konsolach Xbox One oraz Xbox Series

W ubiegłym roku na rynek trafiła gra Stray, która w unikalny sposób łączyła cyberpunkowy klimat z głównym bohaterem, którym okazał się być... kot. To nietypowe połączenie w ostateczności przekształciło się w ciekawą i wciągającą grę z kategorii AA, być może jedną z ciekawszych jakie wyszły w 2022 roku. Od pewnego czasu w sieci krążyły informację, iż Stray wkrótce może stracić swoją konsolową ekskluzywność (pierwotny debiut odbył się na PC oraz PlayStation 4/5). Na potwierdzenie musieliśmy trochę poczekać, jednak w końcu producent ogłosił debiut gry na Xboksach - zarówno na starej jak i obecnej generacji.

Stray - ubiegłoroczny hit, który pojawił się na PC ora PlayStation, już 10 sierpnia tego roku zadebiutuje także na konsolach Xbox One oraz Xbox Series.

Podczas wydarzenia Annapurna Interactive Showcase 2023 ogłoszono datę premiery gry Stray na konsolach Xbox One oraz Xbox Series. Niezależna gra o pewnym kocie trafi na urządzenia Microsoftu już 10 sierpnia. Osoby, które dotychczas nie miały okazji sprawdzić produkcji, będą miały zatem świetną okazję do nadrobienia. Stray oferuje do nawet 10 godzin przygody (choć ostateczny czas zależy od tempa przechodzenia, bowiem grę można ukończyć również w mniej niż dwie godziny, jeśli wie się gdzie dokładnie iść).

O ile jednak w przypadku konsol PlayStation, gdzie w Stray możemy pograć w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra (lub wyższym), tak na Xboksach produkcja nie będzie oferowana w ramach tamtejszej subskrypcji Xbox Game Pass, a przynajmniej nie w początkowym okresie. Jeśli chodzi o działanie gry, to na Xbox One powinniśmy otrzymać wersję zbliżoną z PlayStation 4, na Xbox One X wersję podobną do tej z PS4 Pro, natomiast Xbox Series X z pewnością zaoferuje porównywalne doświadczenie z tym z PlayStation 5.

Źródło: Annapurna Interactive Showcase 2023