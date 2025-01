Steam Summer Sale 2024 - wystartowała wielka wyprzedaż gier. Mnóstwo tytułów w historycznie niskich cenach

Wiele lat temu wyprzedaże na Steamie robiły wrażenie na każdym graczu. Z biegiem lat jednak promocje okazały się coraz mniej atrakcyjne i w gruncie rzeczy zaczęły się powtarzać, przez co straciły nieco swój urok. Nie oznacza to jednak, że Valve nie jest już w stanie niczym zaskoczyć! Wystartowała właśnie wyczekiwana Letnia wyprzedaż 2024. To świetna okazja do skrócenia swojej listy życzeń i zakupu wielu ciekawych produkcji.

Letnia wyprzedaż na Steam potrwa aż do 11 lipca do godziny 19:00. Taniej można nabyć nie tylko gry, ale również konsole Steam Deck LCD.

Wyprzedaż Steam Summer Sale 2024 ruszyła wczoraj (27.06) o godzinie 19:00 i potrwa aż do 11 lipca do godziny 19:00. To oznacza, że czasu na przemyślenie zakupów jest mnóstwo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tym razem interesujących promocji jest trochę więcej niż w poprzednich latach, bowiem bardzo dużo popularnych gier potaniało do najniższego poziomu w historii. Warto też dodać, że w czasie trwania Letniej wyprzedaży taniej można nabyć nie tylko gry, ale również konsole Steam Deck. Niestety modele OLED nie zostały przecenione, jednak należy odnotować, że wariant LCD z 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje aktualnie 1444,15 zł, natomiast wersja LCD 512 GB - 1784,15 zł.

Czas w końcu przejrzeć najciekawsze promocje na gry. Oto lista wybranych przez nas tytułów, które do 11 lipca można nabyć w niższej cenie:

Disco Elysium - The Final Cut - 14,29 zł (-90%)

The Witcher 3: Wild Hunt - 9,99 zł (-90%)

Days Gone - 54,75 zł (-75%)

Assetto Corsa - 7,19 zł (-90%)

Hogwarts Legacy - 107,60 zł (-60%)

Forza Horizon 4 Ultimate Edition - 71,99 zł (-80%)

Dying Light 2 - 79,99 (-60%)

Far Cry 6 - 49,98 zł (-80%)

EA SPORTS WRC - 68,97 zł (-70%)

Mass Effect: Edycja legendarna - 26,99 zł (-90%)

Hades - 45,99 zł (-60%)

Baldur's Gate 3 - 199,99 zł (-20%)

Źródło: Steam