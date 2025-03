Steam Deck OLED - podzespoły z odświeżonej wersji nie będą kompatybilne z obecną generacją. Tak twierdzi projektant sprzętu

Wraz z ogłoszeniem odświeżonej wersji Steam Decka z ekranem typu OLED (której bądź co bądź spodziewaliśmy się nieco wcześniej), spora część użytkowników zaczęła się zastanawiać, czy podzespoły z nowego wariantu będą możliwe do zamiany w ich obecnych egzemplarzach. Szczególnie mowa tu o samym wyświetlaczu, który tak naprawdę jest jedną z największych "wad" aktualnej wersji. Wszystko wskazuje jednak na to, że dużo korzystniej będzie po prostu kupić wariant OLED.

Premiera nowej wersji handhelda Steam Deck z wyświetlaczem OLED przewidziana jest na 16 listopada 2023 roku. Z czasem zapewne pojawią do niego oficjalne części zamienne, jednak nie okażą się one kompatybilne z poprzednią edycją urządzenia.

Pomysł wymiany części z nowego Steam Decka OLED do obecnego wariantu z ekranem LCD zapewne przemknął przez umysł wielu osób. Aktualnie, kiedy jakiś element w handheldzie ulegnie uszkodzeniu, możemy dokonać zakupu jego zamiennika, choćby w sklepie internetowym iFixit. Dzięki temu po tym jak skończy się już gwarancja sprzętu, sami możemy choćby wymienić wyświetlacz na nowy. Z biegiem czasu będą dostępne także części dla odświeżonej wersji urządzenia, jednak nie będą one wskazane do wymiany w starszym modelu. Oficjalnie odniósł się do tego projektant Steam Decka Lawrence Yang w wywiadzie dla redakcji PCGamer: "(...) części nie będą mogły zostać wymienione z jednostką Steam Decka wyposażoną w ekran LCD".

Wszystko oczywiście opiera się o fakt, że w nowej edycji zaszło zbyt wiele zmian. Wyświetlacz jest tak naprawdę tylko jedną z nich, a większość można zauważyć dopiero od środka. Mamy bowiem do czynienia z lepszym układem chłodzenia, czy też pojemniejszym ogniwem akumulatora. Sama wymiana ekranu na OLED-owy mogłaby się udać, natomiast ze względu na jego zwiększony rozmiar (7,4 zamiast 7 cali) nie miałoby to zbyt dużego sensu. Podkreślono jednak, że części zamienne dla pierwszej generacji handhelda nadal będą sprzedawane. Warto także zaznaczyć, że Valve wycofuje Steam Decka w wariantach 64 i 512 GB - mamy więc ostatnią szansę, aby dokonać zakupu nowych urządzeń, które są oferowane w nieco niższych cenach.

Źródło: Valve, PCGamer