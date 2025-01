Stardew Valley 1.6 - spora aktualizacja gry wprowadza m.in. nowy typ farmy i podwojenie liczby graczy w trybie wieloosobowym

Gry Stardew Valley nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. A już na pewno nie osobom, które w grach farmerskich czują się jak ryba w wodzie. Jest to w pewnym sensie gra-scheda po serii Harverst Moon. Stardew Valley to produkcja, w której prócz "farmienia" nawiązujemy ciekawe relacje z mieszkańcami naszej farmerskiej wioski czy też bierzemy udział w festiwalach, co nadaje grze mocno erpegowego charakteru. Fani tegoż tytułu powinni się więc ucieszyć na wieść, iż do gry zmierza całkiem spora aktualizacja z numerkiem 1.6.

Do Stardew Valley zmierza kolejna większa aktualizacja, tym razem już z numerem 1.6. Początkowo, zgodnie z zapewnieniami tworcy gry, zapowiadało się na raczej skromny update. Najwyraźniej jednak Eric „ConcernedApe” Barone trochę się zapędził, dzięki czemu już wkrótce do gry trafi m.in. nowy wielki festival oraz dwa mniejsze, a także rozszerzona zawartość na późniejszych etapach gry, zimowe stroje i ponad setka nowych dialogów. W grze pojawi się także nowy typ farmy oraz możlkiwość gry w multi aż dla ośmiu osób (tylko w wersji dla PC).

Nie obędzie się oczywiście bez pomniejszych usprawnień, nowych sekretów w grze czy nowych przedmiotów i recept. O wszystkich zmianach doczytacie na grafice poniżej, którą twórca moment temu opublikował na Twitterze. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie można spodziewać się rzeczonej aktualizacji, ale można się spodziewać, że zanim się ona pojawi, twórca klasycznie jeszcze coś do niej dorzuci. Na koniec przypomnę, że Barone pracuje w międzyczasie nad nowym projektem pt. Haunted Chocolatier. Więcej możecie przeczytać tutaj.

