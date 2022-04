Sony ma wymagać od deweloperów wersji demonstracyjnych gier. Dema mogą powrócić, ale nie dla wszystkich

Jeśli macie na karku przynajmniej trzy dekady, to z pewnością pamiętacie czasy, w których do gamingowego szczęścia wystarczały wyłącznie darmowe wersje demonstracyjne gier. Potrafiliśmy zagrywać się nimi godzinami, mimo że wiązało się to z przechodzeniem ciągle tych samych etapów. Obecnie tzw. dema stanowią już zdecydowaną niszę. Co prawda Steam co jakiś czas uruchamia festiwale, w trakcie których możemy zagrywać się wersjami demonstracyjnymi, ale są to przede wszystkim dema tzw. gier indyczych. Z dem gier AAA zrezygnowano ponoć dlatego, że nikt nie chciał ściągać plików ważących po kilkadziesiąt gigabajtów. A jednak pojawiło się pewne światełko w tunelu...

Branżowe źródła donoszą, jakoby Sony miało wymagać od twórców gier przygotowywania dwugodzinnych wersji demonstracyjnych gier.

Deweloperzy pytani o to, dlaczego odstąpili od przygotowywania darmowych wersji demo, używali m.in. argumentu, że obecne gry są tak duże, że z racji wagi nawet same ich dema są nieszczególnie chętnie pobierane przez graczy. Przestali więc czerpać siły i zasoby na udostępnianie tej krótkiej formy. Z drugiej strony gracze często narzekają, że gry wycenione nawet i na 200 złotych, absolutnie powinny oferować dema, aby nie kupować kota w worku. Co prawda jest jeszcze system zwrotów, ale faktycznie dobrze byłoby mieć wybór.

I być może niedługo takowy się pojawi, choć nie dla wszystkich. Jak bowiem donosi serwis GameDeveloper, Sony zaczęło podobno komunikować się z podlegającymi deweloperami w sprawie przygotowywania dem dla subskrybentów PS Plus Premium. Zgodnie z anonimowymi raportami, wszyscy programiści pracujący nad grami, które kosztują co najmniej 34 dolary, będą musieli udostępniać graczom także wersje próbne o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny. Ma to dotyczyć nie tylko gier AAA, ale także tak zwanych indyków premium.

Źródło: GameDeveloper