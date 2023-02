Sony DualSense Edge będzie można używać pod kontrolą Androida, niestety będzie to wymagało nadchodzącej wersji systemu

Sony niedawno zaprezentowało najnowszą wersje swojego bezprzewodowego kontrolera DualSense Edge, który pod względem funkcjonalności i jakości zbiera raczej pozytywne oceny. Wcześniejsze kontrolery od Sony dość dobrze radziły sobie pod kontrolą systemu Android, jak się okazuję w wypadku DualSense Edge może być podobnie, aczkolwiek najprawdopodobniej będziemy potrzebować urządzenia z nadchodzącym Androidem w wersji 14.

Sony niedawno zaprezentowało najnowszą wersję swojego bezprzewodowego kontrolera DualSense Edge, który pod względem funkcjonalności i jakości zbiera dość pozytywne oceny. Nowy pad wprowadził kilka nowości względem tańszych wersji, takich jak niespotykana dotąd możliwość wymiany całych modułów analogowych gałek, dodatkowe przyciski, czy usprawnione triggery. Okazuje się jednak, że najnowsze dziecko Sony również najprawdopodobniej będzie działać w systemie Android umożliwiając grę w ulubione tytuły, co opublikował na portalu Twitter użytkownik Mishaal Rahman.

Android 14 adds key layout files for the Sony Playstation DualSense Edge Controller (Vendor_054c_Product_0df2.kl) and the SteelSeries Stratus+ (Vendor_1038_Product_1434.kl). These define the mapping between button presses and Android input events. pic.twitter.com/tyvoczi198