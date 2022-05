Smartfon realme GT Neo 3T ma zadebiutować już niebawem. Specyfikacja zapowiada się bardzo obiecująco

Realme GT Neo 3 to bardzo atrakcyjny smartfon z wyższej półki, który wyposażony został nie tylko w oryginalną, "sportową" obudowę, ale przede wszystkim w wydajne podzespoły, jak np. procesor MediaTek Dimensity 8100, pamięć UFS 3.1 czy pojemną baterię obsługującą szybkie ładowanie. Jeśli interesował Was ten model, jednak z jakiegoś powodu musieliście odłożyć smartfona, warto zwrócić uwagę na nadchodzący model GT Neo 3T, który pod wieloma względami może stanowić lepszą propozycję. Urządzenie po serii różnych przecieków w końcu doczekało się oficjalnej zapowiedzi przez producenta. To dobry moment na podsumowanie dotychczasowych informacji na jego temat.

Premiera realme GT Neo 3T może się odbyć już w najbliższych dniach. Specyfikacja smartfona zapowiada się bardzo obiecująco, więc pozostaje tylko liczyć na rozsądną wycenę.

Producent udostępnił właśnie powyższą grafikę na swoim twitterowym profilu, co oznacza, że premiera realme GT Neo 3T może się odbyć już w najbliższych dniach. Choć widzimy tylko ekran z otworem na kamerkę do selfie, to jednak wiemy już, że smartfon nie powinien się zbyt wiele różnić od niedawny wydanych modeli od tego producenta. Doczekał się on już pierwszych certyfikacji, a poniższa grafika tylko utwierdza w przekonaniu, że realme nie zdecyduje się na większe zmiany w designie.

Według dotychczasowych informacji smartfon otrzyma 6,67-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Sercem urządzenia ma być bardzo szybki Qualcomm Snapdragon 870 z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia mamy zrobić za pomocą kamerki przedniej 16 MP lub potrójnego aparatu 64 MP + 8 MP + 2 MP. Na pokładzie ma się znaleźć ponadto bateria 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie 80 W, a całością będzie zarządzać system Android 12 z nakładką producenta. Jak widać, specyfikacja zapowiada się bardzo obiecująco, więc pozostaje tylko liczyć na rozsądną wycenę.

