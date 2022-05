Smartfon powodem strachu, smutku i myśli samobójczych. Co ujawniły wyniki badania Sapien Labs?

Badacze z Sapien Labs opublikowali raport obejmujący dane z 34 krajów, które dotyczą okresu od 2010 roku do 2020 roku. Przedmiotem badania był wpływ używania smartfonów na zdrowie psychiczne oraz samopoczucie osób w wieku 18-24 lata. To, że wzrost popularności i użycia inteligentnych telefonów może mieć negatywne skutki dla psychiki młodzieży, wiadomo nie od dziś, ale czy ktoś przypuszczał, że sytuacja jest tak zła? Okazało się bowiem, że długotrwałe korzystanie ze smartfona może wiązać się z niechcianymi, obsesyjnymi myślami, zatraceniem poczucia własnej wartości, a nawet ze lękiem i myślami samobójczymi. To jednak nie wszystko. Równie kłopotliwe okazuje się bowiem pogorszenie relacji międzyludzkich z rówieśnikami. Co jeszcze ujawnił raport Sapien Labs?

Smartfon w dłoniach młodego człowieka przyczynia się do pogorszenia samopoczucia i niższej samooceny. W skrajnych przypadkach długotrwałe użytkowanie tego niewielkiego gadżetu może wywołać myśli samobójcze.

Myśli autodestrukcyjne prowadzące do działań spowodowane zbyt częstym sięganiem „po komórkę”? Brzmi to dość odważnie, ale taki właśnie wniosek płynie z raportu Sapien Labs. Badacze przeanalizowali dane z 34 krajów, które obejmują okres od 2010 roku do 2020 roku. Jak zapewne słusznie zauważyliście, nie ujęto tutaj informacji pochodzących z czasu pandemii COVID-19 (2021-2022). Nie powinno to nikogo zaskakiwać. Jest to bowiem czas, w którym sytuacja mogła wyglądać znacznie gorzej. Kwarantanna, izolacja, ograniczenia w swobodzie poruszania się, a także praca i nauka w formie zdalnej, oznaczały jeszcze dłuższy czas spędzony przed ekranem telefonu oraz spadek liczy spotkań „na żywo”.

Ograniczenie interakcji w społeczeństwie zakłóca naukę rozpoznawania emocji po mimice, dotyku czy mowie ciała. Młodsi użytkownicy nie są w stanie nabierać umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów emocjonalnych, co prowadzi do niebezpiecznych zjawisk. Młodzież spędza w sieci nawet 7-10 godzin dziennie, co zwiększa ryzyko pojawiania się niepożądanych, negatywnych, a nawet samobójczych myśli oraz poczucia oderwania od rzeczywistości. Oczywiście nie można zapomnieć o niepokoju, smutku i uczuciu beznadziejności. Wobec powyższego, może warto ograniczyć użytkowanie smartfona? Pomocne mogą być wbudowane w mobilne systemy funkcje – Cyfrowa równowaga (Android) oraz Czas przed ekranem (iOS).

Źródło: Gizchina, Sapiens Lab